Tenes hasta el 12 de octubre para disfrutar de todos los capítulos de Bella Calamidades sin pagar nada en atresplayer. Aprovecha y disfruta de la telenovela protagonizada por Danna García y Segundo Cernadas.

Bella Calamidades es una de esas telenovelas que han conseguido convertirse en un clásico para los amantes de las grandes historias de amor. Protagonizada por Danna García y Segundo Cernadas, la ficción, rodada en 2009, narra el inesperado romance entre dos personas de mundos completamente diferentes. Inspirada en el clásico cuento de La Cenicienta como base, Bella Calamidades es una historia de amor mucho más compleja, si todavía no conoces esta historia puedes disfrutarla de forma totalmente gratuita hasta el próximo 12 de octubre en atresplayer.

Una historia de amor marcada por la desgracia

La protagonista es Lola, interpretada por Danna García, una joven de gran belleza cuya vida ha estado marcada desde niña por la tragedia. Tras perder a sus padres, quedó huérfana y pasó a vivir bajo el cuidado de su tía, pero lejos de encontrar un hogar, sufrió durante años sus abusos y malos tratos.

Sin nadie a quien recurrir, Lola termina refugiándose en un cementerio. Allí pasa los días escondida y las noches recorriendo las calles, alejada de una sociedad que la conoce como el "Alma en Pena". La pobreza y las duras circunstancias que ha vivido han hecho que su aspecto no refleje la belleza y bondad que guarda en su interior.

Todo cambia cuando aparece en su vida Marcelo Machado, interpretado por Segundo Cernadas. Marcelo es uno de los hombres más admirados del pueblo y el considerado soltero de oro de la localidad. Cuando conoce a Lola, descubre en ella mucho más de lo que muestran las apariencias y queda fascinado por su personalidad, su fortaleza y su belleza.

Entre ambos comienza a surgir un amor inesperado y sincero que tendrá que superar numerosos obstáculos. Pero su relación no será bien recibida por todos. Priscila, interpretada por Adriana Campos, dejará que la envidia y la ambición se interpongan entre Lola y Marcelo y hará todo lo posible por impedir que su historia de amor llegue a buen puerto.

Últimos días en abierto y gratis en atresplayer

Bella Calamidades en una de las telenovelas más recordadas por los fans de este género, si te gustó la historia y quieres revivirla o todavía no la conoces aprovecha esta oportunidad de descubrirla en abierto y gratis en atresplayer. Podrás disfrutarla con este tipo de acceso en la plataforma hasta el próximo 12 de octubre ¡Aprovechalo!