La ficción que se estrena este domingo 12 de julio está protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol. Conocemos un poco más a sus personajes. Así hablaban de ellos sus protagonistas.

Este domingo 12 de julio llega a atresplayer una nueva serie exclusiva, Ágata y Lola, una nueva serie policiaca donde dos mujeres muy distintas combinan sus fuerzas para resolver casos de forma poco tradicional. La empática e

impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Conocemos a los personajes de primera mano de la mano de sus protagonistas, así hablan de ellos.

Eva Martín sobre Lola: "Es una mujer que le pone el corazón en todo lo que hace"

Lola, una inspectora de policía brillante, pero algo caótica e impulsiva. Está separada y tiene un hijo pequeño, Mateo, que es lo más importante de su vida. Así nos cuenta Eva Martín que tiene de especial Lola.

Mireia Oriol describe a Ágata: "Es una chica muy autoexigente y perfeccionista"

Ágata es introvertida y brillante, aunque trabaja en el archivo policial acaba llamando la atención de Lola. Así cuenta Mireia Oriol como ve a Ágata.

Antonio Garrido es Nico, compañero de Lola: "Él la admira"

El actor interpreta en esta nueva serie a un inspector de policía que conoce a Lola desde hace muchos años. Tienen una amistad muy estrecha e incluso el actor nos confiesa que su personaje está enamorado de ella. Pero no ha sido lo único ¡Descúbrelo!

Francis Lorenzo sobre Barreiro: “Está muy tranquilo en su comisaría”

Lorenzo da vida a un comisario de policía que confía en la profesionalidad de Ágata y Lola, las cuida tanto en lo profesional como en lo personal. El actor nos ha dado más detalles sobre su personaje.

Eva Fernández interpreta a Pilar, la médico forense: "Impone su criterio"

Pilar es una profesional segura de sí misma, es médico forense y tiene criterio propio y una personalidad que inicialmente puede parecer distante, destacaba la actriz Eva Fernández sobre su papel.

Celia Freijeiro sobre Celia: "Es la terapeuta de Ágata"

Celia es la coordinadora de la terapia de Ágata. Siempre intenta darle los mejores consejos a Ágata y la joven confía mucho en ella. Así nos describía Celia Freijeiro a su personaje.

Estreno el domingo en atresplayer

Este 12 de julio tienes una cita con atresplayer para descubrir a esta curiosa pareja de policías. Una serie ligera pero llena de suspense y acción que te enganchará desde el primer capítulo. Compuesta por 8 capítulos de 50 minutos, sus grabaciones se han desarrollado íntegramente en Vigo y alrededores. Cada episodio plantea un caso policial cerrado, que combina la tensión de la investigación con la relación que van forjando las protagonistas.