Así son los protagonistas de Niña amada mía, la apasionante historia que sacude a la familia Soriano
Protagonizada por Karime Lozano y Sergio Goyri, la telenovela telenovela reúne romances imposibles, conflictos familiares y traiciones. Este es su reparto principal.
Las hermanas Soriano en Niña amada mía / Atresmedia
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Ya tienes disponible a través de ViX en atresplayer la icónica telenovela Niña amada mía, una de las telenovelas más emocionantes para los amantes de las grandes historias de amor y drama.
Niña amada mía es una intensa historia de amor, poder y venganza que gira en torno a la influyente familia Soriano. Al frente se encuentra Isabela Soriano, la mayor de las hermanas, una mujer fuerte y decidida que trabaja junto a su padre, Don Clemente, un poderoso hacendado que ha dedicado su vida a proteger a sus hijas y consolidar su imperio tras la muerte de su esposa.
La aparente estabilidad familiar comienza a resquebrajarse cuando Isabela se enamora de Víctor, un veterinario de la hacienda que despierta pasiones, celos y enfrentamientos. Su relación desafía los planes de Don Clemente y amenaza los intereses de quienes desean controlar la fortuna de los Soriano. A partir de ese momento, los secretos ocultos, las traiciones y las ambiciones personales desencadenan una lucha que cambiará para siempre la vida de todos los protagonistas.
Te contamos quién es quién en Niña amada mía:
Karime Lozano es Isabela Soriano
Siempre ha admirado mucho a su padre, Clemente, y ha heredado su carácter fuerte, apasionado e impetuoso. La pérdida de su madre cuando era apenas una niña dejó un gran vacío en su corazón. Es una mujer un poco orgullosa y altiva, pero de muy nobles sentimientos.
Sergio Goyri es Víctor
Es optimista y no teme al futuro. Es trabajador y dedicado por naturaleza, y cuando se separó de su esposa, él quedó a cargo de sus dos hijas. Es un excelente veterinario. Se enamora de Isabela pero su relación está llena de obstáculos.
Eric del Castillo es Clemente Soriano
Es un hombre recio de origen humilde que, a pesar de su carácter explosivo y autoritario, sabe ser leal a los suyos. Existe una incógnita en el origen de su fortuna, la cual le ha ganado la enemistad de la familia Uriarte. Su más grande ambición es ver felizmente casadas a sus tres hijas.
Mercedes Molto es Karina
Es una mujer atractiva y ambiciosa. Se casó con Clemente por su fortuna y odia a Isabela porque teme que descubra su oscuro pasado. Tiene un amorío con Rafael, y juntos roban dinero de la empresa de Clemente. Trata de seducir a Víctor para hacer sufrir a Isabela.
Mayrin Villanueva es Diana Soriano
Es romántica y confiada, pero a la vez retraída, aunque ha terminado su carrera de arquitectura, le atemoriza enfrentarse a la vida. Su amor por Octavio la transformará en una mujer fuerte y retadora.
Otto Sirgo es Octavio Uriarte
Hombre recto y de firmes principios, es un renombrado arquitecto que se enamora de Diana a pesar de ser hija de su peor enemigo. Libra una batalla interna entre el amor y el odio que lo lleva a casarse con Mariagna sin saber que Diana espera un hijo suyo.
Ludwika Paleta es Carolina Soriano
Es la más alegre y extrovertida de la familia. La vida para ella es una bella experiencia que disfruta con plenitud. Su máximo placer es montar a caballo. Estudió en el extranjero y ahí se enamoró de Rafael. A su regreso se reencuentra con Pablo, con quien encuentra el verdadero amor.
Ya puedes ver los 5 primeros capítulos en abierto y gratuito en atresplayer. El resto de episodios podrás verlos a través de la suscripción del PLAN ViX en atresplayer.