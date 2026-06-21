Protagonizada por Karime Lozano y Sergio Goyri, la telenovela telenovela reúne romances imposibles, conflictos familiares y traiciones. Este es su reparto principal.

Ya tienes disponible a través de ViX en atresplayer la icónica telenovela Niña amada mía, una de las telenovelas más emocionantes para los amantes de las grandes historias de amor y drama.

Niña amada mía es una intensa historia de amor, poder y venganza que gira en torno a la influyente familia Soriano. Al frente se encuentra Isabela Soriano, la mayor de las hermanas, una mujer fuerte y decidida que trabaja junto a su padre, Don Clemente, un poderoso hacendado que ha dedicado su vida a proteger a sus hijas y consolidar su imperio tras la muerte de su esposa.

La aparente estabilidad familiar comienza a resquebrajarse cuando Isabela se enamora de Víctor, un veterinario de la hacienda que despierta pasiones, celos y enfrentamientos. Su relación desafía los planes de Don Clemente y amenaza los intereses de quienes desean controlar la fortuna de los Soriano. A partir de ese momento, los secretos ocultos, las traiciones y las ambiciones personales desencadenan una lucha que cambiará para siempre la vida de todos los protagonistas.

Te contamos quién es quién en Niña amada mía:

Karime Lozano es Isabela Soriano

Siempre ha admirado mucho a su padre, Clemente, y ha heredado su carácter fuerte, apasionado e impetuoso. La pérdida de su madre cuando era apenas una niña dejó un gran vacío en su corazón. Es una mujer un poco orgullosa y altiva, pero de muy nobles sentimientos.

Karime Lozano es Isabela Soriano en Niña amada mía | Atresmedia

Sergio Goyri es Víctor

Es optimista y no teme al futuro. Es trabajador y dedicado por naturaleza, y cuando se separó de su esposa, él quedó a cargo de sus dos hijas. Es un excelente veterinario. Se enamora de Isabela pero su relación está llena de obstáculos.

Sergio Goyri es Víctor en Niña amada mía | Atresmedia

Eric del Castillo es Clemente Soriano

Es un hombre recio de origen humilde que, a pesar de su carácter explosivo y autoritario, sabe ser leal a los suyos. Existe una incógnita en el origen de su fortuna, la cual le ha ganado la enemistad de la familia Uriarte. Su más grande ambición es ver felizmente casadas a sus tres hijas.

Eric del Castillo es Clemente Soriano en Niña amada mía | Atresmedia

Mercedes Molto es Karina

Es una mujer atractiva y ambiciosa. Se casó con Clemente por su fortuna y odia a Isabela porque teme que descubra su oscuro pasado. Tiene un amorío con Rafael, y juntos roban dinero de la empresa de Clemente. Trata de seducir a Víctor para hacer sufrir a Isabela.

Mercedes Molto es Karina en Niña amada mía | Atresmedia

Mayrin Villanueva es Diana Soriano

Es romántica y confiada, pero a la vez retraída, aunque ha terminado su carrera de arquitectura, le atemoriza enfrentarse a la vida. Su amor por Octavio la transformará en una mujer fuerte y retadora.

Mayrin Villanueva es Diana Soriano en Niña amada mía | Atresmedia

Otto Sirgo es Octavio Uriarte

Hombre recto y de firmes principios, es un renombrado arquitecto que se enamora de Diana a pesar de ser hija de su peor enemigo. Libra una batalla interna entre el amor y el odio que lo lleva a casarse con Mariagna sin saber que Diana espera un hijo suyo.

Otto Sirgo es Octavio Uriarte en Niña amada mía | Atresmedia

Ludwika Paleta es Carolina Soriano

Es la más alegre y extrovertida de la familia. La vida para ella es una bella experiencia que disfruta con plenitud. Su máximo placer es montar a caballo. Estudió en el extranjero y ahí se enamoró de Rafael. A su regreso se reencuentra con Pablo, con quien encuentra el verdadero amor.

Ludwika Paleta es Carolina Soriano en Niña amada mía | Atresmedia

Ya puedes ver los 5 primeros capítulos en abierto y gratuito en atresplayer. El resto de episodios podrás verlos a través de la suscripción del PLAN ViX en atresplayer.