Primeras imágenes de Trazos Ocultos, el nuevo thriller de atresplayer que se ha presentado en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián
Ya puedes ver el tráiler oficial de Trazos Ocultos la nueva ficción de Atresmedia que se ha presentado en SSIFF y que muy pronto llegará a atresplayer.
La nueva apuesta de Atresmedia por el thriller llega con Trazos Ocultos, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho ha sido presentada en Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2026. Pronto la ficción podrá verse en atresplayer y más adelante también llegará al Prime Time de Antena 3.
La serie es un thriller emocional de seis capítulos de 50 minutos de duración, que continúa la apuesta de Antena 3 por el género iniciado con las exitosas Mentiras y Ángela, consolidando un universo narrativo centrado en protagonistas femeninas que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento.
Ambientada íntegramente en la isla de Tenerife, mostrando sus contrastes y localizaciones poco transitadas en la ficción nacional: desde Santa Cruz de Tenerife hasta Los Cristianos o el pueblo costero de Bocacangrejo.
Es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. La serie está creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, que también firman el guion, y dirigida por Javier Pulido. Laura Abril y Borja Echevarría son sus productores ejecutivos.
Además de Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abelló, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.
¿De qué trata Trazos Ocultos?
La serie profundiza en las consecuencias de las mentiras, las apariencias y la manipulación en la era de las redes sociales.
Sigue la historia de Inés (Toni Acosta) una restauradora cuya vida aparentemente perfecta comienza a desmoronarse cuando descubre que su marido (Rodolfo Sancho) le oculta una doble vida.
A partir de ese momento, emprenderá una investigación que la llevará a descubrir quién es realmente el hombre con el que lleva quince años casada.
Qué veremos en Trazos Ocultos
La ficción se aleja del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Un antagonista realista y reconocible para el espectador actual.
La serie aborda además un tema de plena actualidad en la era de las redes sociales: la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar.
Junto a la evolución personal de la protagonista, Trazos ocultos incorpora también una trama romántica con un referente masculino positivo, que aporta luz y optimismo al relato.
¡No te la puedes perder! Muy pronto en atresplayer.