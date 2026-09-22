Ya puedes ver el tráiler oficial de Trazos Ocultos la nueva ficción de Atresmedia que se ha presentado en SSIFF y que muy pronto llegará a atresplayer.

La nueva apuesta de Atresmedia por el thriller llega con Trazos Ocultos, protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho ha sido presentada en Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2026. Pronto la ficción podrá verse en atresplayer y más adelante también llegará al Prime Time de Antena 3.

La serie es un thriller emocional de seis capítulos de 50 minutos de duración, que continúa la apuesta de Antena 3 por el género iniciado con las exitosas Mentiras y Ángela, consolidando un universo narrativo centrado en protagonistas femeninas que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento.

Ambientada íntegramente en la isla de Tenerife, mostrando sus contrastes y localizaciones poco transitadas en la ficción nacional: desde Santa Cruz de Tenerife hasta Los Cristianos o el pueblo costero de Bocacangrejo.

Es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. La serie está creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, que también firman el guion, y dirigida por Javier Pulido. Laura Abril y Borja Echevarría son sus productores ejecutivos.

Además de Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abelló, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

¿De qué trata Trazos Ocultos?

La serie profundiza en las consecuencias de las mentiras, las apariencias y la manipulación en la era de las redes sociales.

Sigue la historia de Inés (Toni Acosta) una restauradora cuya vida aparentemente perfecta comienza a desmoronarse cuando descubre que su marido (Rodolfo Sancho) le oculta una doble vida.

A partir de ese momento, emprenderá una investigación que la llevará a descubrir quién es realmente el hombre con el que lleva quince años casada.

Qué veremos en Trazos Ocultos

La ficción se aleja del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Un antagonista realista y reconocible para el espectador actual.

La serie aborda además un tema de plena actualidad en la era de las redes sociales: la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar.

Junto a la evolución personal de la protagonista, Trazos ocultos incorpora también una trama romántica con un referente masculino positivo, que aporta luz y optimismo al relato.

¡No te la puedes perder! Muy pronto en atresplayer.