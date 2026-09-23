Los marineros del Minerva vuelven a casa dos años después del naufragio con muchos secretos. Los protagonistas nos han contado algunos detalles sobre sus personajes, ya puedes ver el primer capítulo en atresplayer.

Ya esta disponible el primer capítulo de A la Deriva, la nueva ficción de Antena 3 que ya se puede ver en exclusiva en atresplayer.

La serie nos lleva hasta Bastuel un pequeño pueblo pesquero que sufre una terrible tragedia cuando uno de sus barcos, el Minerva, naufraga. Sin embargo, tras dos años y cuando los habitantes y familiares han seguido con su vida, aparecen inesperademente 5 de los marineros que naufragaron.

Aunque es una noticia feliz, muchas cosas han cambiado para las esposas, hijas, novias de estos marineros que además parecen guardar secretos.

Los actores que encarnan a estos marineros nos han contado más detalles que merece la pena saber sobre sus personajes.

Daniel Grao es Héctor, el patrón del Minerva: "Es una mala bestia"

Héctor es el marido de Lucía y propietario de el Minerva, el barco que naufragó. Es un hombre de carácter y un líder nato, pero también esconde un lado oscuro.

Durante el naufragio, Héctor ha tomado conciencia de ello y regresa dispuesto a demostrar que puede ser un buen marido. Pero sus intenciones no siempre están claras.

Cuando Mario, el hermano de un marinero fallecido, se empeña en descubrir por qué naufragaron en una zona muy lejana a la habitual, Héctor hará lo que sea necesario para ocultar la oscura verdad que se esconde tras la tragedia. Un secreto que lo cambiaría todo y que jamás podrá salir a la luz…

Joaquín Notario es Ramón: "Es legal y estricto"

Ramón es el padre de Berta un hombre serio y recto, una persona noble y legal que el propio actor define como "buen amigo de sus amigos". La situación de Berta trabajando para Villanueva, un hombre al que no soporta por como se portó con él en el pasado traerá bastante conflicto.

Además, también florecerá tras su vuelta su relación con Rosa, una historia de amor maduro y segundas oportunidades.

Albert Baró es Germán: "Se mueve mucho en la dualidad entre quién soy y quién debo ser"

Germán es hijo de Rosa y el hermano pequeño de Cristóbal, siempre ha vivido a la sombra de su hermano mayor, como único hermano superviviente su regreso a Bastuel supondrá enfrentarse a la relación con su madre, a sus propios conflictos sobre todo por sus sentimientos en una sociedad que todavía no los acepta "Estará remando a contracorriente" destaca Baró.

Llorenç González es Vicente: "Hay una lucha interna"

Es el marido de Maca, embarcó en el Minerva un día después de casarse, por lo que a la joven pareja no le dio tiempo a vivir su luna de miel, ni siquiera a consumar el matrimonio. Vicente es uno de los supervivientes del naufragio y vuelve muy distinto a como se marchó. Su tiempo en la isla donde estuvieron aislado le ha hecho replantearse la vida.

Richard Holmes es Curro: "Es un buscavidas"

Es uno de los tripulantes del Minerva que no tiene vínculo familiar con nadie del pueblo de Bastuel y que se ha tenido que buscar siempre la vida, sin embargo, a pesar de ser un caradura tiene buen corazón.

Se verá obligado a mentir cuando Fina cree que es su nieto Sergio, uno de los fallecidos en el naufragio.

Cristian Valencia es Cristóbal "Es el referente de su hermano Germán"

Es el hijo mayor de Rosa y hermano mayor de Germán, es un boxeador que lo tenía todo para triunfar aunque todavía no le había llegado su oportunidad. Es el ojito derecho de su madre Rosa y el referente de su hermano Germán. Sin embargo, no es uno de los cinco marineros que retornan del Minerva aunque su personaje deja marca en todos.

Recuerda que ya tienes el primer capítulo disponible en atresplayer.