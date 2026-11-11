Liak ha sido la reina eliminada del séptimo programa de Drag Race España, una reina que entró en el taller demostrando que el drag de plataformas ya es universal. Y además, asegurando que es el primer cayetano del concurso.

A lo largo del programa, ha dejado claro que es versátil y que iba a por todas: sus pasarelas, empeño en los retos y los looks que ha presentado han evidenciado sus ganas de ganar.

También ha demostrado que es la lipsync assasin de la temporada, ya que ha ido varias veces a lipsync pero siempre luchando por quedarse en el programa.

No te pierdas el resumen de su paso por el concurso en el vídeo, y disfruta ya de los programas completos en atresplayer.