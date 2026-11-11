La reina ha sido la sexta eliminada de la sexta temporada del concurso.

Liak ha sido la reina eliminada del séptimo programa de Drag Race España, una reina que entró en el taller demostrando que el drag de plataformas ya es universal. Y además, asegurando que es el primer cayetano del concurso.

A lo largo del programa, ha dejado claro que es versátil y que iba a por todas: sus pasarelas, empeño en los retos y los looks que ha presentado han evidenciado sus ganas de ganar.

También ha demostrado que es la lipsync assasin de la temporada, ya que ha ido varias veces a lipsync pero siempre luchando por quedarse en el programa.

No te pierdas el resumen de su paso por el concurso en el vídeo, y disfruta ya de los programas completos en atresplayer.