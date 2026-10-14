La reina ha sido la segunda eliminada de la sexta temporada del concurso.

Joan Chevalier ha sido la segunda eliminada de la sexta temporada de Drag Race España, y hemos querido hacer un repaso por su trayectoria en el programa. Ya en el Meet The Queens, la artista se definió como una princesita divertida y colorista, y así lo ha demostrado.

En su entrada al programa, Joan Chevalier llegó como un hada que tenía claro que quería triunfar en el concurso, y no dudó en darlo todo como Camila en el talent de la temporada.

Además, brilló más que nunca en el segundo programa, cuando ganó el primer reto de costura por equipos de Drag Race España. En él, su equipo se convirtió en The House of Aurora Couture, y ella en concreto basó su outfit en “quedarse dormido”.

En el tercer programa, la reina ha interpretado en Parafarmacia de guardia a una de las becarias y ha presentado en pasarela un look de El jardín de las delicias. Sin embargo, tras enfrentarse a lipsync con Liak, ha sido la segunda eliminada.

No te pierdas el resumen de su paso por el programa en el vídeo, y disfruta ya del tercer programa de Drag Race España en atresplayer.