La sección de Snacks de atresplayer reúne una amplia colección de vídeos cortos con contenido exclusivo relacionado con las series, programas y producciones de Atresmedia. Se trata de un espacio pensado para descubrir escenas inéditas, entrevistas, making of, curiosidades y piezas especiales.

Entre los contenidos más destacados se encuentran especiales como Los secretos del buen criado, inspirado en La cocinera de Castamar; about:blank; Historias de Los Protegidos; Los interrogatorios de Los hombres de Paco o los divertidos retos de Plex en El Hormiguero. Que son claramente contenidos relacionados con las producciones de Atresmedia.

Además, la plataforma ofrece formatos genuinos como Ciencia o ficción, los gags de El Mundo Today y entrevistas diferentes como las de Fotokiller o contenidos de creadores como Silencio by Wismichu. También es posible disfrutar de tráilers de películas de Atresmedia, como Haciendo Amigos, y de contenidos detrás de las cámaras, entre ellos el making of de La familia Benetón +2.

Los Snacks también funcionan como un gran archivo de momentos únicos y acontecimientos destacados. En esta sección se recopilan vídeos de los encierros de San Fermín, los encierros de San Sebastián de los Reyes, las Campanadas de Antena 3 y laSexta y muchas otras piezas de actualidad y entretenimiento como las entrevistas de la presentadora de Antena 3 Noticias, Mónica Carrillo en Fuera de contexto.

Si buscas vídeos cortos, contenido exclusivo y curiosidades sobre tus series y programas favoritos, la sección de Snacks de atresplayer es uno de los espacios más completos de la plataforma para descubrir nuevo contenido en apenas unos minutos.