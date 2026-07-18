Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne, Luis Fonsi y sus asesores han protagonizado algunas de las actuaciones más inolvidables de La Voz Kids 2026

La gran final de La Voz Kids 2026 está cada vez más cerca, pero antes de conocer al ganador, la edición nos ha dejado actuaciones que ya forman parte de los momentos más especiales del programa. Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi, junto a sus asesores Leire Martínez, Melody, Becky G y Antoñito Molina, han demostrado su talento sobre el escenario con interpretaciones cargadas de emoción, complicidad y mucha música.

A lo largo de la temporada, los coaches no solo han acompañado a los jóvenes talents con su experiencia y cercanía, sino que también han regalado al público actuaciones memorables que han conquistado a los espectadores.

La edición de La Voz Kids 2026 comenzó por todo lo alto con una interpretación conjunta de Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi, que emocionaron al público con una versión de Hey Jude, el inolvidable clásico de The Beatles compuesto por Paul McCartney.

Los duetos de coaches y asesores que conquistaron el escenario

La llegada de los asesores elevó aún más el nivel musical del programa. Leire Martínez, Melody, Becky G y Antoñito Molina se unieron a los coaches para protagonizar actuaciones que ya forman parte de los grandes momentos de la edición. Estas han sido sus grandes actuaciones conjuntas

Ana Mena y Becky G cantaron Dreaming of You

Ana Mena y Becky G emocionaron al público interpretando Dreaming of You, en una actuación llena de complicidad.

Edurne y Leire Martínez desplegaron su fuerza al cantar Mi nombre

El otro dueto de chicas formado por Edurne y Leire Martínez subieron la temperatura del plató al interpretar con garra el icónico tema de la asesora Mi nombre.

Antonio Orozco y Antoñito Molina emocionan con Entre sobras y sobras me faltas

Antonio Orozco y Antoñito Molina nos regalaban una preciosa interpretación íntima y emotiva de Entre sobras y sobras me faltas.

Melody y Luis Fonsi, unen sus voces en Aquí estoy yo

Luis Fonsi y Melody conquistaron a los espectadores con una emocionante versión de Aquí estoy yo, demostrando la química entre ambos artistas.

El final de La Voz Kids 2026 está muy cerca, si quieres saber qué talents pasan finalmente a la Gran Final recuerda que ya puedes ver en preestreno la Semifinal de La Voz Kids.