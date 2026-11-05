El próximo 6 de diciembre llega a atresplayer uno de los estrenos más esperados: La segunda temporada de Física o Química.La Nueva Generación. Parte del elenco y equipo se desplazaron hasta Cádiz para presentar la serie en el South Festival. Así vivieron el día sus protagonistas.

La serie original de atresplayer Física o Química. La Nueva Generación se convirtió en el mejor estreno original de la plataforma en los últimos dos años. Ahora la ficción regresa con su segunda temporada, con nuevos conflictos y retos para sus protagonistas.

La cuenta atrás para volver al Zurbarán ha comenzado. La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación llegará a atresplayer el próximo 6 de diciembre. Algunos de sus protagonistas principales y parte del equipo creativo viajaron hasta Cádiz para presentar la nueva entrega de la serie en el South Festival. La ficción es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia.

La ciudad andaluza se convirtió en el escenario ideal para presentar los nuevos episodios de una de las ficciones más esperadas de la plataforma. Así fue una jornada muy especial para el reparto.

FoQ. La Nueva Generación anuncia su fecha de estreno en el South Festival

El día comenzó en la Casa de Iberoamérica, donde tuvo lugar la rueda de prensa de presentación y se anunció la fecha definitiva del nuevo estreno de FoQ.La Nueva Generación que tendrá lugar el domingo 6 de diciembre. Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer, adelantó algunas de las novedades de esta nueva entrega destacando el papel que tendrán los profesores en esta segunda temporada.

Uno de los regresos más esperados de esta segunda temporada es el de Angy Fernández, que vuelve a interpretar a Paula, el personaje al que dio vida en la serie original Física o Química. La actriz se mostró emocionada por retomar este papel tan especial y aseguró estar "muy feliz de haber vuelto a casa".

Después de la presentación oficial, los protagonistas de FoQ. La Nueva Generación se trasladaron al Gran Teatro Falla para posar en la alfombra roja momentos antes de asistir a la premiere del primer episodio de la segunda temporada.

Así es la temporada 2 de FoQ. La Nueva Generación

Protagonizada por Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky quienes retoman de nuevos sus personajes junto Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales. Un nuevo curso comienza en el Zurbarán, donde ahora los alumnos tendrán que enfrentarse al Bachillerato.

Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie regresan como los profesores del colegio junto a una nueva incorporación Carles Francino que interpretará a Jacobo, el nuevo director del centro educativo.

Entre las nuevas incorporaciones a esta nueva temporada también regresa uno de los personajes más icónicos de la serie, Paula, interpretado Angy Fernández y conoceremos a Zac, a quién da vida Víctor Pérez, cuya llegada tendrá consecuencias en el grupo de amigos.

Aunque los episodios giraran entorno a algún evento, la serie sigue manteniendo el foco en las relaciones de sus protagonistas y sus inquietudes con respecto a la amistad, el amor, la diversidad o la identidad entre otros temas siempre desde un punto de vista actual.