Descubre Alba, la serie española basada en en exitosa Fatmagül. Te contamos de qué trata, su reparto y las principales diferencias entre la ficción turca y esta adaptación ambas disponibles en atresplayer.

Si Fatmagül es una de las series turcas que más te ha emocionado, Alba es una ficción que no puedes dejar escapar. La serie española, disponible en atresplayer, adapta la historia de la exitosa producción turca con una mirada más actual, un nuevo contexto y personajes renovados que conectan con el público contemporáneo.

Protagonizada por Elena Rivera, Alba reinventa una de las historias más populares de la televisión internacional sin perder la esencia dramática que convirtió a Fatmagül en un fenómeno. La ficción cuenta con un gran reparto formado por Eric Masip,Álvaro Rico, Adriana Ozores, Pol Hermoso, Jason Fernández, Beatriz Segura, Miquel Fernández, Ana Wagner, Tito Valverde o Pepa Gracia, entre otros.

Alba, mucho más que una adaptación

Alba cuenta la historia de una joven valiente e independiente cuya vida cambia para siempre tras sufrir una agresión sexual grupal durante unas vacaciones en su pueblo.

Un año antes, Alba había dejado atrás su vida para comenzar una nueva etapa en la ciudad, donde se reencontró con Bruno, un antiguo vecino del que terminó enamorándose. Sin embargo, todo se derrumba cuando descubre que tres de los cuatro agresores forman parte del círculo más cercano de Bruno. Lo que parecía el final de su pesadilla será, en realidad, el comienzo de su lucha por conseguir justicia.

La serie combina drama, romance, suspense y denuncia social a lo largo de 13 episodios de aproximadamente 50 minutos, ofreciendo un ritmo mucho más ágil que la ficción original.

Las principales diferencias entre Alba y Fatmagül

Aunque ambas series comparten el mismo punto de partida al inicio de la trama, que es la violación grupal, la adaptación española marca unas serias diferencias frente a la serie turca.

Un contexto mucho más actual

La mayor diferencia está en el entorno social y cultural. Mientras que Fatmagül refleja una sociedad profundamente conservadora de Turquía, donde el honor y la reputación condicionan el destino de la protagonista, Alba traslada la historia a la España actual.

La serie pone el foco en el consentimiento, el apoyo a la víctima, el proceso judicial y las herramientas legales para combatir la violencia sexual, ofreciendo una visión mucho más contemporánea.

Una protagonista diferente

Las protagonistas también presentan personalidades muy distintas.

En Fatmagül (Beren Saat), la protagonista es una joven humilde y reservada que debe enfrentarse a una sociedad que la juzga constantemente. En cambio, Alba (Elena Rivera) es una estudiante universitaria independiente, con una personalidad fuerte y decidida que lucha desde el primer momento por demostrar la verdad y hacer justicia.

El gran cambio: Bruno y Kerim

Otra de las diferencias más importantes está en el personaje masculino principal.

En Fatmagül, Kerim (Engin Akyürek) forma parte del grupo de agresores. Aunque no participa directamente en la violación, presencia los hechos y termina casándose con Fatmagül para evitar la cárcel. A partir de ahí ambos construyen una compleja relación marcada por la culpa, el perdón y el amor.

En Alba, la situación cambia completamente. Bruno, interpretado por Eric Masip, es el novio de la protagonista y es totalmente inocente. Los agresores lo drogan para impedir que pueda ayudar a Alba y, además, intentan incriminarlo. Desde ese momento, Bruno se convierte en el principal aliado de Alba para descubrir a los culpables y limpiar su nombre.

Una duración mucho más corta

También cambia el formato. Mientras que Fatmagül supera los 80 capítulos, con episodios cercanos a las dos horas de duración, Alba apuesta por una narrativa mucho más condensada con 13 capítulos de unos 50 minutos, lo que permite seguir la historia con un ritmo más dinámico y adaptado al consumo actual.

Si disfrutaste de Fatmagül, Alba ofrece una propuesta diferente pero igual de intensa. No obstante, la serie turca original la tienes también disponible en atresplayer.