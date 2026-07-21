Rescue Center continúa con su segundo capítulo en preestreno exclusivo en atresplayer . Sigue la evolución de los animales presentados en el primer episodio, descubriendo cómo continúa su recuperación en este nuevo capítulo del programa.

Tras el primer capítulo de Rescue Center disponible en abierto en Flooxer se ha demostrado que detrás de cada rescate hay una historia única.

En el segundo episodio, que puedes ver en preestreno exclusivo en atresplayer, conoceremos más el caso de Orlando, una ardilla que ingresó en el Jaguar Rescue Center con un crecimiento anormal de sus dientes.

Los incisivos de Orlando habían crecido tanto que le dificultaban alimentarse con normalidad. Sin embargo, esto no es algo raro en su especie, ya que los incisivos de las ardillas nunca dejan de crecer y pueden alargarse alrededor de 10 milímetros al mes, por lo que necesitan desgastarlos constantemente cuando muerden los alimentos.

Orlando en su intervención dental | atresplayer

Tras la intervención realizada por Roger, uno de los trabajadores del Jaguar Rescue Center y comprobar que todo evoluciona correctamente, la ardilla da un nuevo paso en su proceso de rehabilitación. Orlando es trasladado a un recinto de mayor tamaño, donde podrá relacionarse con otros ejemplares de su misma especie y continuar preparándose para una futura vuelta a su hábitat natural.

Orlando tras su traslado | atresplayer

Recuerda que para conocer todas las historias de Rescue Center cada jueves llegará un nuevo episodio de la serie documental a Flooxer. Y si te quedas con ganas de más tendrás el siguiente capítulo de preestreno en atresplayer.

¿Preparado para ser uno más del equipo del mostrando el trabajo diario del Jaguar Rescue Center?