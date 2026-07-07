Ya hace 20 años que se emitió el último capítulo por televisión de la icónica serie Aquí no hay quien viva, sin embargo, lejos de quedar en el olvido, esta sitcom sigue todavía muy viva en la memoria de los espectadores y la puedes seguir viendo en atresplayer.

En septiembre de 2003 llegaba a la pequeña pantalla una comedia que cambiaría para siempre la televisión española. Lo que comenzó como una historia sobre la convivencia en una comunidad de vecinos terminó convirtiéndose en un fenómeno social que sigue muy presente hoy en día.

Aunque su último episodio se emitió en julio de 2006, Aquí no hay quien viva continúa siendo una de las series más recordadas por el público. Sus personajes, sus tramas y, sobre todo, sus frases más célebres siguen formando parte de la cultura popular. Expresiones como "Un poquito de por favor", "Y punto en boca", "Las caras, Juan" o "Qué mona va esta chica siempre" siguen siendo reconocibles para varias generaciones de espectadores.

Gracias a las reposiciones y ahora también a plataformas de streaming y vídeo bajo demanda como atresplayer esta icónica serie también está conquistando a las nuevas generaciones. En atresplayer encontrarás sus cinco temporadas al completo además de poder verla también de forma ininterrumpida a través del Canal en directo de Aquí no hay quién viva. Ofreciendo así dos formas distintas de poder disfrutar de esta emblemática serie. Los fans pueden elegir entre ver los episodios a su ritmo o dejarse sorprender por la programación continua del canal.

Aquí no hay quien viva, la serie completa en atresplayer

Si quieres volver a disfrutar de la serie o descubrirla por primera vez, atresplayer ofrece las cinco temporadas completas bajo demanda.

Una comunidad de vecinos inolvidable

La serie transcurre en un edificio situado en la ficticia calle Desengaño 21 de Madrid, donde la llegada de la joven pareja formada por Roberto (Daniel Guzmán) y Lucía (María Adánez) altera la peculiar rutina de una comunidad llena de personajes memorables.

Entre ellos destacan Vicenta (Gemma Cuervo) y Marisa (Mariví Bilbao), dos hermanas jubiladas siempre pendientes de la vida de sus vecinos residente en el 1A; Mauri (Luis Merlo) y Fernando (Adrià Collado) en el 1B, una de las primeras parejas LGTBIQ+ representadas con naturalidad en una serie española; o Juan Cuesta (José Luis Gil), el inolvidable presidente de la comunidad, junto a su esposa Paloma (Loles León) y sus hijos Natalia (Sofía Nieto) y José Miguel (Eduardo García) vecinos del 2A.

Doña Concha, Vicenta y Marisa en ANHQV | Atresmedia

En el 2B encontramos a doña Concha (Emma Penella), jubilada que vive con Armando (Joseba Apaolaza), su hijo cuarentón recién divorciado. Justo encima de ellos, en el 3B viven en el piso, propiedad de doña Concha, dos chicas alquiladas, Alicia (Laura Pamplona) y Belén (Malena Alterio) son amigas solteras y que van saltando entre trabajos precarios y relaciones amorosas. Enfrente de ellas en el 3A es donde se acaban instalando Roberto y Lucía.

Además junto a este reparto vecinal también vive en la propia portería Emilio (Fernando Tejero) y en el local de al lado, un videoclub, trabaja Paco (Guillermo Ortega). Junto a numerosos personajes como el exnovio de Lucía, Carlos (Diego Martín) o el padre de Emilio, Mariano (Eduardo Gómez) o personajes legendarios que se incorporarían más adelante como Isabel Ruiz "La Hierbas" (Isabel Ordaz) conforman un reparto coral inolvidable.

Elenco de Aquí no hay quien viva | Atresmedia

Todos ellos protagonizan historias cotidianas llevadas al extremo mediante un humor absurdo, situaciones surrealistas y una sátira social que convirtieron la serie en un auténtico fenómeno televisivo.

Así puedes ver el canal en directo de Aquí no hay quien viva

Además de la serie completa bajo demanda, atresplayer cuenta con un canal en directo dedicado a Aquí no hay quien viva, donde se emiten capítulos de forma ininterrumpida los siete días de la semana.

Los usuarios pueden incorporarse a la emisión en cualquier momento o consultar la programación para saber qué episodio se emitirá a continuación.

Para acceder al canal solo hay que entrar en el apartado Directos de atresplayer, desplegar la parrilla y desplazarse hasta la sección de Series, donde aparece el canal dedicado a Aquí no hay quien viva. También es posible acceder directamente desde el menú lateral de la plataforma, seleccionando la categoría Series.

Canal en directo de Aquí no hay quién viva | Atresmedia

Una oportunidad perfecta para volver a disfrutar, una y otra vez, de una comedia que sigue haciendo reír al público casi veinte años después de su despedida.