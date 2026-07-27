En el tercer capítulo estrenado en exclusiva en atresplayer, además de seguir la evolución de los animales de episodios anteriores, también conoceremos nuevas historias, como la de Apple.

Cada animal que llega al Jaguar Rescue Center tiene unas características y unas necesidades diferentes. Apple, un perezoso de tres dedos que ingresa en el centro con una preocupante bajada de temperatura corporal, es uno de los nuevos pacientes que conocerás el tercer capítulo de Rescue Center.

Este perezoso fue encontrado en el suelo, mojado y con mucho frío. Quienes lo encontraron desconocen qué pudo haberle ocurrido.

Apple el perezoso de tres dedos | atresplayer

Tras realizar una primera exploración para descartar fracturas u otras lesiones, los veterinarios llegan al diagnóstico: Apple sufre una hipotermia. Ante su baja temperatura corporal, el equipo comienza a ayudarle a recuperar el calor mediante un secador para estabilizar su estado.

A lo largo del episodio también se descubren algunas de las curiosidades más sorprendentes de los perezosos de tres dedos. A diferencia de otros mamíferos, apenas desprenden olor corporal. Su pelaje, formado por algas, hongos y diferentes especies de polillas, les proporciona un olor y un color muy similares a los de los árboles de la selva. Gracias a ello, consiguen el camuflaje perfecto para esconderse de los depredadores.

Además, el pelaje de los perezosos también es el hogar de varias especies de polillas. De hecho, sin ellos, estas especies no podrían sobrevivir.

¿Conseguirá Apple recuperarse y regresar algún día a la selva?

Su historia podrá descubrirse en el tercer episodio de Rescue Center, ya disponible en preestreno exclusivo en Atresplayer y que, a partir de la semana que viene, también podrá verse en Flooxer.

¿A qué esperas? ¡Corre a verlo!