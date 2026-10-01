La crisis de la vivienda, la situación actual en Ceuta, las nuevas formas de ligar y las experiencias cercanas a la muerte son los temas a debate en esta entrega de La Mesa con Cristina Pardo. Si te perdiste el programa ya puedes volver a verlo en atresplayer

La Mesa una semana más vuelve a traer a debate los temas de la más absoluto actualidad. El invitado principal de esta semana es el actor Antonio Resines quién contó en el programa como vivió la experiencia cercana a la muerte que tuvo, ya que llegó a experimentar la sensación de estar fuera de su propio cuerpo. De plena actualidad como es la vivienda La Mesa aborda esta crisis así como la situación de Ceuta. También recordamos cómo han cambiado las formas de ligar. Si te perdiste el programa con Cristina Pardo, ya puedes volver a verlo completo en atresplayer.

Antonio Resines relata su experiencia cercana a la muerte

El actor Antonio Resines se ha sentado en La Mesa para recordar una experiencia difícil de explicar: el momento en el que llegó a sentirse fuera de su propio cuerpo. El actor comparte este relato junto al piloto Jorge Díaz, que también cuenta la experiencia que vivió tras sufrir un grave accidente y la sensación de abandonar su cuerpo.

Dos experiencias diferentes con un punto en común que La Mesa analizó también desde el punto de vista científico. Para ello, el programa contó con la participación de la anestesióloga e investigadora Esther Garrido.

La actualidad de Ceuta, en el centro del debate

La Mesa volvió a poner el foco en la situación de Ceuta. Coincidiendo con la declaración del presidente de la ciudad, Juan José Vivas, ante la Audiencia Nacional en calidad de testigo, el programa reconstruye los hechos relacionados con la entrada masiva ocurrida el pasado 30 de julio.

Para analizar lo sucedido, el espacio ha contado con el exdirector del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno, el general Miguel Ángel Ballesteros, y con Iván Espinosa de los Monteros, máximo responsable del think tank Atenea.

La crisis de la vivienda y el Caso Maricarmen

La crisis de la vivienda ocupó un espacio destacado en La Mesa tras el reciente Caso Maricarmen. El programa analizó la reacción social y política que ha generado y las nuevas medidas planteadas por el Ejecutivo.

Además, el espacio profundizó en un problema que va más allá del enfrentamiento entre inquilinos y propietarios, abordando las distintas cuestiones que rodean actualmente al acceso a la vivienda.

¿Cómo han cambiado las formas de ligar?

El último tramo del programa estuvo dedicado a cómo han cambiado las formas de ligar. Cuatro generaciones diferentes muestran cómo se ha pasado de conocer a otras personas cara a cara a utilizar aplicaciones de citas y redes sociales.

Ya puedes volver a ver La Mesa en atresplayer y disfrutar del programa completo. También tienes disponible en la plataforma el resto de programas ya emitidos.