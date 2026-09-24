El presidente de la CEOE explica en el programa de Cristina Pardo por qué el empresariado español se ha implicado en la situación de Ceuta. Ya disponible el programa completo en atresplayer.

La Mesa vuelve a abordar una semana más la situación de Ceuta y la preocupación existente en torno a la ciudad autónoma. En esta ocasión, el programa de Cristina Pardo cuenta con la presencia de Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, que explica los motivos por los que el empresariado español ha decidido implicarse y mostrar su apoyo a Ceuta.

El representante de los empresarios españoles analiza las iniciativas que, durante las últimas semanas, han protagonizado figuras como Juan Roig y Florentino Pérez, así como entidades como la Asociación Valenciana de Empresarios y la propia CEOE, que han realizado visitas y promovido distintas acciones de apoyo a la ciudad autónoma.

Antonio Garamendi explica el papel de los empresarios en Ceuta

Durante su intervención en La Mesa, Antonio Garamendi aborda la implicación del colectivo empresarial en la situación de Ceuta y las razones que han llevado a distintas organizaciones y empresarios a acercarse a la ciudad autónoma.

Para analizar el contexto desde diferentes perspectivas, junto a Garamendi participan María José Flores, ceutí y enfermera de Cruz Roja durante cuatro décadas, el periodista especializado en Marruecos Ignacio Cembrero, Jorge Dezcallar, exdirector del CNI y exembajador de España en Rabat, el analista marroquí Samir Bennis y el consultor Iván Redondo.

La familia Caño, uno de los fenómenos virales del momento

Tras dejar atrás la actualidad de Ceuta La Mesa ha abordado uno de los fenómenos virales del momento. Cristina Pardo ha recibido a la familia Pardo que tras compartir un vídeo en redes cantando juntos una canción, su viralización ha acumulado millones de visualizaciones.

Uno de los aspectos que más comentarios ha provocado con respecto al vídeo es su fe. Este ha sido el punto de partida de una conversación con Tamara Falcó, Carlos Bovillo, vinculado al grupo Hakuna, Ramoncín y Máximo Huerta.

Interviú, la revista que marcó una época en España

En la tercera mesa de la noche, el programa de Cristina Pardo recupera la historia y los secretos de Interviú, la revista que desnudó a España y que, a través de sus publicaciones, dejó su huella en la historia reciente del país.

Bárbara Rey, la exdirectora de Interviú Teresa Viejo y uno de sus periodistas, Luis Miguel Montero, han repasado juntos algunas anécdotas de la icónica revista.

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