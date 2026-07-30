Ya están disponibles en abierto y de forma gratuita los tres episodios del documental Anglés: historia de una fuga, sobre la huída de Antonio Anglés. Descúbrelo en atresplayer.

El documental Anglés: historia de una fuga aborda la huida de Antonio Anglés, principal sospechoso de la tortura y el asesinato de las tres niñas de Alcàsser, un crimen que conmocionó a la España de 1993 y marcó una época. Esta serie documental compuesta por tres capítulos ya está disponible gratis y en abierto en la plataforma atresplayer.

Durante los tres capítulos se reconstruyen los 44 días de persecución, las decisiones que marcaron la investigación y las incógnitas que aún rodean la desaparición de Anglés. Como sus últimos pasos que lo sitúan como polizón a bordo del City of Plymouth.

Ya puedes ver los tres capítulos de Anglés: historia de una fuga gratis

La docuserie trata sobre la huida de Antonio Anglés y del crimen que conmovió a la España de 1993. Cuando han pasado más de tres décadas, Genar Martí y Jorge Saucedo presentan una investigación periodística que permite reconstruir los últimos pasos del prófugo, ofreciendo un relato de la fuga como nunca antes había sido contada.

Primer episodio

El primer capítulo comienza el 24 de enero de 1993, la noche en la que fueron hallados los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas dos meses antes. El episodio repasa los 44 días de persecución de Antonio Anglés y analiza cómo una sucesión de errores institucionales y policiales contribuyó a facilitar su huida.

Segundo episodio

La segunda entrega se centra en uno de los momentos más enigmáticos de la fuga: el viaje de Antonio Anglés como polizón en el carguero City of Plymouth, con destino a Liverpool. El documental incorpora testimonios inéditos de personas que compartieron con él sus últimas horas conocidas antes de desaparecer misteriosamente durante la travesía.

Tercer episodio

El episodio final presenta un nuevo testimonio relacionado con la noche del 25 de marzo de 1993 en el puerto de Dublín. Esta declaración aporta una nueva perspectiva sobre los últimos pasos conocidos de Antonio Anglés y plantea interrogantes que cuestionan algunas de las hipótesis mantenidas durante años sobre su desaparición.

Si quieres conocer todos los detalles de esta investigación, no te puedes perder los tres episodios de Anglés: historia de una fuga ya están disponibles gratis y en abierto en atresplayer.