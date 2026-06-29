El nuevo episodio del programa de investigación Anatomía de... presentado por Mamen Mendizábal ya puede verse en preestreno en atresplayer antes de su emisión oficial este domingo a las 21:30 horas en laSexta.

Con el sello característico del programa, periodismo de investigación, reconstrucciones cuidadas y un enfoque narrativo riguroso, el espacio presentado por Mamen Mendizábal vuelve a profundizar en historias conocidas desde una perspectiva inédita.

Anatomía de... continúa consolidando su éxito en audiencia. Con episodios como Anatomía de Homo Zapping, el formato ha logrado sus mejores datos de temporada, manteniendo una media del 7,8% de cuota de pantalla, con 863.000 espectadores y más de 2,9 millones de espectadores únicos.

El programa es una producción de Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, y está disponible en atresplayer, incluida su versión internacional, además de su emisión en Antena 3 Internacional.

El rey sin trono: el legado de Alfonso y Luis Alfonso de Borbón

El episodio, titulado Anatomía de El rey sin trono, se centra en la figura de Alfonso de Borbón y Dampierre, cuya historia está marcada por el linaje y la tragedia. El 23 de enero de 1989, Alfonso de Borbón, duque de Cádiz y pretendiente legitimista a un supuesto trono de Francia, falleció en un accidente de esquí en Colorado tras un trágico suceso que marcó a su familia. Su hijo, Luis Alfonso, tenía entonces solo 14 años.

Luis Alfonso de Borbón destaca por un singular linaje: es bisnieto de Alfonso XIII por una rama y del dictador Francisco Franco por otra, lo que lo convierte en heredero simbólico de dos grandes etapas de la historia de España. En Francia, incluso es identificado por algunos sectores como Luis XX, aspirante legitimista a un trono inexistente.

El episodio reconstruye los hechos y el contexto histórico con la participación de periodistas y expertos como Matías Prats, reconocido periodista y presentador que en aquella época cubrió la noticia del fallecimiento de Alfonso de Borbón. La periodista y escritora Pilar Eyre, experta en Casa Real, El paparazzi Lázaro Álvarez 'Lalo' o el experto y profesor en historia Eduardo Juárez.

Junto a ellos, el programa reconstruye la figura de Alfonso de Borbón y Dampierre, primo del rey Juan Carlos I, aportando contexto histórico, político y mediático a su vida y muerte y la de su hijo Luis Alfonso de Borbón.

Ya puedes ver el programa en preestreno en atresplayer.