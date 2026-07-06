El nuevo episodio de Anatomía de..., presentado por Mamen Mendizábal, ya puede verse en exclusiva en preestreno en atresplayer antes de su emisión este domingo a las 21:30 horas en laSexta.

La cuarta temporada de Anatomía de... continúa explorando algunos de los acontecimientos más impactantes de la historia reciente de España. En esta nueva entrega, El fin de la ruta reconstruye el operativo que marcó el principio del fin de la mítica Ruta del Bakalao, uno de los fenómenos sociales y culturales más relevantes de los años 90.

Con su característico sello de investigación periodística, el programa combina imágenes inéditas, testimonios, revelaciones sorprendentes y recreaciones minuciosas para ofrecer una mirada rigurosa y envolvente sobre hechos que marcaron la época. Todo ello con una cuidada puesta en escena y un lenguaje visual que han convertido al formato en una de las referencias del género documental en televisión.

Producido por Atresmedia en colaboración con Producciones del Barrio, Anatomía de... está disponible en atresplayer y en Antena 3 Internacional.

El fin de la ruta: la operación que acabó con la Ruta del Bakalao

En noviembre de 1993, el sonido de las sirenas sustituyó al de la música en las carreteras valencianas. La Guardia Civil puso en marcha una gran operación para desmantelar la Ruta del Bakalao, un fenómeno que había convertido discotecas como Barraca, Spook o Chocolate en referentes de la cultura nocturna española.

Aquellos locales, símbolo de libertad y de una generación, pasaron a convertirse en el centro de una intensa presión policial. El episodio analiza cómo las fuerzas de seguridad iniciaron una ofensiva para poner fin a un movimiento único en el mundo, marcado por el auge de la música electrónica y la cultura de club.

La investigación también profundiza en el contexto social de la época y en el impacto que tuvo el asesinato de las niñas de Alcàsser, ocurrido a apenas 20 kilómetros de la Ruta del Bakalao. Un crimen que conmocionó a todo el país y que supuso un punto de inflexión en la percepción pública del fenómeno, acelerando el cambio de rumbo de una etapa que marcó la historia reciente de España.

Anatomía de... El fin de la ruta ya está disponible en preestreno en atresplayer y se estrenará este domingo a las 21:30 horas en laSexta.