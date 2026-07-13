Repasamos los ocho reportajes de la cuarta temporada de Anatomía de..., desde los casos de Jesús Gil y Lola Flores hasta la ruta del bakalao y los Goya de 2003, entre otros. Ya tienes todos los programas disponibles en atresplayer.

Anatomía de... ha despedido su cuarta temporada consolidándose como uno de los formatos de investigación y divulgación más reconocidos de la televisión. Con Mamén Mendizábal al frente, el programa ha vuelto a reconstruir algunos de los episodios más sorprendentes de la historia reciente de España para descubrir qué ocurrió realmente detrás de cada uno de ellos.

A lo largo de sus cuatro temporadas, el espacio ha analizado casos que marcaron a toda una generación, como el fraude de la selección española de baloncesto para personas con discapacidad en los Juegos Paralímpicos de Sídney 2000, la leyenda urbana de Ricky Martin, el perro y la mermelada, el atentado de ETA contra José María Aznar, las mentiras de Enric Marco y Tania Head, la inesperada llegada de Chikilicuatre a Eurovisión, los enfrentamientos entre Ruiz-Mateos y Miguel Boyer o la historia del famoso Ecce Homo de Borja.

En esta cuarta entrega, el programa ha vuelto a sorprender con ocho reportajes que profundizan en algunos de los acontecimientos más mediáticos y controvertidos de las últimas décadas.

Los ocho reportajes de la cuarta temporada de Anatomía de...

La amenaza de Gil

El programa hace un análisis sobre cómo el entonces alcalde de Marbella, Jesús Gil, llegó a ser considerado una amenaza para la seguridad del Estado.

La peseta de Lola

Lola Flores y Hacienda, un recorrido por uno de los juicios más mediáticos de la historia de España y el enorme impacto social que tuvo.

Homo Zapping: Fábrica de estrellas

Mámen Mendizábal y su equipo analizan el éxito de Homo Zapping, el fenómeno televisivo que revolucionó el humor con sus imitaciones y se convirtió en un éxito de audiencia.

El secuestro de Papuchi

El espacio revive el operativo desplegado para liberar al padre de Julio Iglesias tras ser secuestrado por ETA.

Los Goya del no a la guerra

También volvimos a recordar los premios Goya de 2003, que se caracterizaron por una protesta masiva del sector contra la guerra de Irak.

La Baronesa encadenada

El episodio que explica por qué Carmen Cervera, la baronesa Thyssen se encadenó a un árbol centenario frente a su museo y qué había realmente detrás de aquel gesto.

El rey sin trono

El formato nos acerca a la figura de Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Alfonso XIII y Francisco Franco, quien es presentado por el movimiento legitimista francés como Luis XX.

El fin de la ruta

El fin de la ruta del bakalao, el reportaje con el que el programa despide la temporada analiza cómo y por qué terminó desapareciendo uno de los fenómenos culturales y musicales más importantes de la Comunidad Valenciana.

Con esta nueva temporada, Anatomía de... vuelve a demostrar su capacidad para revisar acontecimientos que marcaron la historia reciente de España, aportando documentos inéditos, testimonios y nuevas perspectivas que ayudan a comprender mejor cada caso.

Si te has perdido alguno de los episodios o quieres volver a verlos, ya puedes disfrutar de todos los programas de la cuarta temporada de Anatomía de.... en atresplayer.