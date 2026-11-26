Timadores estrena un nuevo capítulo este domingo, reviviendo uno de los casos de estafa más sonados de los últimos años: el de Ana María Vicente. ¿Quieres descubrir cómo consiguió engañar a cientos de personas durante años? ¡No te lo pierdas! Cada domingo, un nuevo capítulo de Timadores, presentado por José Yélamo.

Este domingo, en atresplayer, nuevo capítulo de Timadores. ¿Recuerdas el caso de Ana María Vicente y el negocio de los packs de viajes que "devolvía el doble"?

Esta semana, en Timadores, revivimos junto a José Yélamo una de las estafas más mediáticas de nuestro país: un caso que llegó a todas las televisiones del panorama nacional.

José Yélamo nos presenta Timadores | atresplayer

Ana María Vicente Osset, conocida popularmente como Anita la Fantástica, está actualmente acusada de una presunta estafa continuada relacionada con viajes y entradas para carreras de MotoGP. La Fiscalía solicita para ella nueve años de prisión.

Una estafa que llevó a cabo durante años y que dejó cientos de afectados. Y es que algunas víctimas llegaron a perderlo todo...

¿Quieres conocer todos los detalles de este famoso caso? ¡Este domingo, nuevo capítulo de Timadores, en atresplayer!