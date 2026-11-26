Ana María Vicente y el negocio de los packs de viajes que "devolvía el doble": nuevo capítulo de Timadores este domingo en atresplayer
Timadores estrena un nuevo capítulo este domingo, reviviendo uno de los casos de estafa más sonados de los últimos años: el de Ana María Vicente. ¿Quieres descubrir cómo consiguió engañar a cientos de personas durante años? ¡No te lo pierdas! Cada domingo, un nuevo capítulo de Timadores, presentado por José Yélamo.
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Este domingo, en atresplayer, nuevo capítulo de Timadores. ¿Recuerdas el caso de Ana María Vicente y el negocio de los packs de viajes que "devolvía el doble"?
Esta semana, en Timadores, revivimos junto a José Yélamo una de las estafas más mediáticas de nuestro país: un caso que llegó a todas las televisiones del panorama nacional.
Ana María Vicente Osset, conocida popularmente como Anita la Fantástica, está actualmente acusada de una presunta estafa continuada relacionada con viajes y entradas para carreras de MotoGP. La Fiscalía solicita para ella nueve años de prisión.
Una estafa que llevó a cabo durante años y que dejó cientos de afectados. Y es que algunas víctimas llegaron a perderlo todo...
¿Quieres conocer todos los detalles de este famoso caso? ¡Este domingo, nuevo capítulo de Timadores, en atresplayer!