Esta semana, las reinas se enfrentan al ball de la sexta temporada.

Ana Locking y Supremme de Luxe han acudido juntas esta semana al taller de Drag Race España para conocer de cerca todo lo que estaban preparando las reinas para el primer reto de costura por equipos.

Las reinas han podido contarles sus ideas para la pasarela De andar por casa, una categoría en la que tienen que reutilizar materiales de la cocina, el baño o el dormitorio para confeccionar unos looks de infarto.

Disfruta ya de la visita y del segundo programa de Drag Race España en atresplayer.