La reina ha conversado sobre su paso por el programa, su drag y otros asuntos tras ser la eliminada del segundo programa de la sexta temporada.

Ana Locking ha recibido en Tras la carrera a la primera reina eliminada de Drag Race España, Àlex Marteen, que ha podido conversar con la diseñadora y miembro del jurado acerca de su paso por el programa tras su eliminación en el segundo programa de la sexta temporada.

Para ella todo comenzó en el conservatorio, y a ello quiso rendir homenaje en la primera pasarela del programa. Y es que el drag, ha explicado, unificó todo aquello que le movía. "El drag ha dado sentido a mi vida", ha dicho.

Además, Àlex Marteen le ha contado a Ana Locking cómo fueron sus inicios en el drag, lo que quiere transmitir a través de él y otros muchos temas que tendrás que descubrir en el primer programa de Tras la carrera, ya disponible en atresplayer.