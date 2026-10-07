La serie de Antena 3 donde se mezclan traiciones familiares, un romance imposible y giros constantes ya puedes verla en atresplayer.

Traiciones familiares, un amor imposible, secretos del pasado y una búsqueda de venganza se encuentran en La Encrucijada, la adaptación española de la exitosa serie turca Sühan: Venganza y Amor, que ya puedes disfrutar en atresplayer.

La ficción española, protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer, traslada a España la historia que conquistó al público de Sühan, aunque incorpora sus propios personajes, escenarios y elementos culturales para construir una nueva versión de este drama romántico.

Sühan: Venganza y Amor, la serie turca que dio origen a La Encrucijada

Recientemente, Nova estrenó Sühan: Venganza y Amor, una de las telenovelas turcas de mayor éxito internacional. La ficción, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, llegó a la televisión española para contar una historia marcada por la venganza, los secretos familiares y un amor que parecía imposible.

La trama sigue a Cesur Alemdaroğlu, un hombre que llega a Korludağ dispuesto a vengarse de Tahsin Korludağ, un poderoso empresario al que considera responsable de la tragedia que marcó para siempre a su familia.

Sin embargo, sus planes dan un giro inesperado cuando conoce a Sühan, la hija de Tahsin. Entre ellos surge una fuerte conexión que termina convirtiéndose en amor. Cesur tendrá entonces que enfrentarse a un difícil dilema: seguir adelante con su venganza o dejarse llevar por sus sentimientos.

Puedes seguir esta emocionante historia de lunes a viernes a las 21:30 horas en Nova. Volver a ver los capítulos en atresplayer o incluso adelantarte a la emisión ya que tienes disponibles varios capítulos en preestreno en la plataforma.

Debido a su éxito tanto en Turquía como en otros países donde se estrenó llegó a estar nominada a los premios Emmy Internacional como mejor telenovela.

La Encrucijada: así es la adaptación española de Sühan

El éxito de Sühan también llegó a España en forma de una nueva adaptación. Secuoya Studios y Ay Yapim, con la participación de Atresmedia, unieron fuerzas para llevar a la pantalla La Encrucijada, una producción que adapta la esencia de la ficción turca y desarrolla su propia historia.

Protagonizada por Rodrigo Guirao y Ástrid Janer, La Encrucijada cuenta una historia de amor imposible entre César y Amanda, dos jóvenes pertenecientes a familias enfrentadas y marcadas por las heridas del pasado.

La serie está formada por 60 capítulos, rodados en diferentes localizaciones de Madrid y Canarias, y todos ellos están disponibles en atresplayer.

La historia de La encrucijada sigue a César Bravo vuelve de México, casi treinta años después, a la tierra donde nació cuando ya nadie se acuerda del apellido de su padre ni de las trágicas circunstancias que rodearon su muerte y la de sus abuelos. Aunque su aspecto de turista aventurero no lo delata, tiene muy claro a lo que viene.

No hallará paz hasta que no consiga hacer justicia y meter en la cárcel a Octavio Oramas, el hombre que se apropió de la historia familiar de su padre y de todo lo que le pertenecía para crear su propio imperio. Con lo que no cuenta César es que en su camino se cruzará Amanda Oramas, la niña de los ojos de su enemigo, de quien se enamorará perdidamente. Un cruce de caminos fortuito que marca un antes y un después en la vida de dos familias rivales.

Diferencias que encontramos entre Sühan y La Encrucijada

Aunque La Encrucijada parte de la premisa de Sühan: Venganza y Amor, la adaptación española no se limita a trasladar la historia turca a otro escenario.

Los elementos culturales tienen un papel importante en las diferencias entre ambas producciones. Mientras que Sühan profundiza en el conflicto de Cesur y su deseo de vengarse de Tahsin, La Encrucijada desarrolla su propia trama alrededor del amor entre César y Amanda, atravesado por conflictos familiares y los secretos.

La serie española mantiene uno de los grandes motores de la serie original, el enfrentamiento entre el amor y la venganza, pero incorpora nuevos personajes, escenarios y conflictos para construir su propia historia.