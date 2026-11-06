Disfruta ya de su entrevista y del sexto programa completo en atresplayer.

Asier Etxeandía ha sido el juez especial invitado en el sexto programa de Drag Race España. El actor ha contado en la entrevista que lo que más le gusta del programa es "la imaginación, la creatividad, el espacio de libertad y en lo que se convierte una drag", ha dicho.

En el programa, ha asegurado, ha visto mucho "riesgo y valentía" además de "mucha comunión". "Eso habla mucho de cómo son cada una", ha destacado del reto del musical de esta temporada.

Un reto que han preparado en muy poco tiempo. "Es alucinante el trabajo que hacen", ha dicho, algo que ha destacado por encima de cualquier otra cosa.

No te pierdas su entrevista completa en el vídeo y disfruta del sexto programa de Drag Race España, disponible en atresplayer.