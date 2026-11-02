Gonzo aborda en Salvados la cara B del éxito junto a la exgimnasta Almudena Cid, el exbaloncestista Fernando Romay y la exesquiadora Lola Fernández Ochoa. Ya disponible en atresplayer.

La exgimnasta Almudena Cid, única española que ha disputado cuatro finales olímpicas de gimnasia rítmica, explica a Gonzo las dificultades que afrontan los deportistas de élite cuando termina su carrera. Junto a Fernando Romay y Lola Fernández Ochoa, reclama una cotización justa y una jubilación digna. Ya puedes ver el programa completo en atresplayer.

¿Qué sucede con los deportistas de élite cuando dejan de competir? ¿Qué ocurre cuando se apagan los focos y terminan los aplausos? Esta es la realidad que ha abordado Salvados en su último programa. Gonzo conversa con Almudena Cid, Fernando Romay y Lola Fernández Ochoa sobre el desamparo que muchos atletas sufren después de dedicar su vida al deporte.

Almudena Cid y el difícil futuro de los deportistas tras su retirada

Almudena Cid es una de las grandes figuras de la gimnasia española. Fue la única gimnasta española que consiguió disputar cuatro finales olímpicas y dedicó más de dos décadas a la alta competición.

Su trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo, la disciplina y una exigencia física constante. Sin embargo, después de retirarse descubrió una realidad que afecta a muchos deportistas profesionales: sus años de dedicación exclusiva al deporte no habían cotizado a la Seguridad Social, lo que comprometía su futuro laboral y su acceso a una jubilación digna.

En su conversación con Gonzo, la exgimnasta explica cómo fue enfrentarse a una nueva vida después de abandonar la competición y tener que reinventarse profesionalmente.

El programa también muestra las consecuencias físicas que arrastra después de tantos años llevando su cuerpo al límite. A sus 43 años, Almudena ha tenido que someterse a una operación para implantarle una prótesis de cadera y continúa con sesiones de rehabilitación. Una realidad que refleja el coste físico que puede dejar una carrera deportiva de élite.

Las secuelas físicas y el abandono institucional después de los Juegos Olímpicos

Salvados acompaña a Almudena Cid a un homenaje organizado por el Comité Olímpico Español para los deportistas que participaron en Atlanta 1996.

Allí, Gonzo y la exgimnasta conversan con otros deportistas sobre lo que ocurrió después de alcanzar la élite. Entre los testimonios destaca el de Nuria Cabanillas, compañera de Almudena y medallista de oro en aquellos Juegos, que también expresa sus críticas ante la falta de acompañamiento institucional después de abandonar el equipo nacional.

Fernando Romay y Lola Fernández Ochoa se unen a la lucha por una jubilación digna

El programa también ha reunido a Almudena Cid con dos figuras del deporte español que comparten su preocupación por el futuro de los atletas: el exbaloncestista Fernando Romay y la exesquiadora Lola Fernández Ochoa, hermana de la fallecida medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa y de Paco Fernández Ochoa.

Los tres explican a Gonzo en qué punto se encuentra su iniciativa para conseguir una regulación que garantice una cotización justa a los deportistas de élite y les permita acceder a una jubilación digna.

Su reivindicación busca dar respuesta a una situación que afecta a quienes han dedicado buena parte de su vida a representar a España en competiciones internacionales, pero que pueden encontrarse sin los años cotizados necesarios para acceder a una pensión.

La pérdida de Blanca Fernández Ochoa también está presente en esta lucha, que pretende mejorar las condiciones de los deportistas y evitar que quienes han alcanzado la gloria olímpica tengan que afrontar su futuro sin la protección laboral necesaria.

Dónde ver Salvados en atresplayer

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