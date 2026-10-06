La reina ha sido la primera eliminada de la sexta temporada y la primera invitada al videopocast presentado por Mafalda González.

Àlex Marteen ha sido la primera reina en visitar Reina, reina y reina, el nuevo videopodcast de atresplayer presentado por Mafalda González, por el que irán pasando las concursantes de la sexta temporada de Drag Race España.

La reina ha hablado sobre su paso por el concurso y algunos de los momentos más destacados, como el maxireto de costura por equipos del segundo programa del concurso.

No te pierdas el videopodcast completo, ya disponible en atresplayer. ¡A disfrutar!