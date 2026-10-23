Chicote entra en acción para reconducir un negocio hundido por la mala gestión. Adelántate a la televisión y disfruta del programa completo en atresplayer.

Alberto Chicote vuelve a ponerse al frente de un nuevo reto en Pesadilla en la cocina. En el séptimo programa de la temporada, el chef se enfrenta a un negocio hostelero que atraviesa momentos críticos: El Mesón Tino 2.0, en el madrileño barrio de Vallecas.

El restaurante ha pasado de ser un referente a atravesar una profunda crisis. Vanesa e Iván, hijos de los antiguos propietarios, Tino y Juanita, ven cómo el legado familiar se desmorona y no encuentran la manera de reconducir la situación.

Ahora, Chicote tendrá que descubrir qué está fallando en el negocio y ayudar a la familia a recuperar el rumbo antes de que sea demasiado tarde. El séptimo programa de Pesadilla en la cocina ya está disponible en preestreno en exclusiva en atresplayer, donde puedes disfrutar del episodio completo y adelantarte a su emisión en televisión.

El Mesón Tino 2.0: de referente a un negocio al borde del desastre

El Mesón Tino 2.0, situado en Vallecas, llegó a ser un referente cuando estaba en manos de Tino y Juanita. Sin embargo, el negocio familiar atraviesa ahora una etapa muy complicada y el legado de sus padres amenaza con desmoronarse.

Sus hijos, Vanesa e Iván, son conscientes de que la situación requiere un cambio, pero no encuentran la manera de frenar el deterioro del establecimiento. Mientras tanto, sus padres no parecen ser plenamente conscientes de la gravedad de los problemas que afronta el restaurante.

Alberto Chicote tendrá que analizar qué ha llevado al negocio a esta situación y ayudar a la familia a identificar los errores que están poniendo en peligro el futuro del restaurante. Recuperar el rumbo de un establecimiento que en otro tiempo fue motivo de orgullo será todo un reto para el chef.

Bar Avenida: una madre al límite y una hija que no asume las riendas

Esta semana el programa ha acudido hasta el el Bar Avenida, situado en Granátula de Calatrava, en Ciudad Real. Alberto Chicote se ha desplazado hasta esta localidad manchega para descubrir que está fallando en un restaurante que ha llevado al límite a su propietaria y a su madre.

Al frente del establecimiento está Norma, una hostelera que reconoce sus dificultades para gestionar el negocio. Mientras otras prioridades ocupan buena parte de su atención, gran parte de la responsabilidad recae sobre María, su madre, que compagina su trabajo en una residencia de ancianos con las horas que dedica a sacar adelante el bar.

Junto a ellas trabaja Pili, cocinera, gran amiga de Norma y una figura muy conocida entre los vecinos de Granátula de Calatrava. Además, suministra algunos de los productos que utiliza el establecimiento a través de su propia tienda de ultramarinos.

Tras años ayudando a su hija, María solo quiere poder terminar su jornada, regresar a casa y descansar tranquila, sin tener que preocuparse por el funcionamiento del restaurante.

Sin embargo, la falta de liderazgo y organización hace que ese deseo parezca cada vez más lejano.

El reto de Chicote: conseguir que Norma tome las riendas del restaurante

Tras comprobar de primera mano cómo funciona el Bar Avenida durante un servicio, Alberto Chicote descubrirá hasta qué punto la dependencia de Norma hacia su madre está condicionando el futuro del negocio.

El chef centrará sus esfuerzos en corregir una dinámica que se ha prolongado durante demasiado tiempo. Para ello, intentará que Norma comprenda que dirigir un restaurante exige asumir responsabilidades, organizar el trabajo y tomar decisiones sin depender constantemente de la ayuda de María.

Pero el desafío no consiste únicamente en mejorar la gestión del establecimiento. Chicote también tendrá que ayudar a madre e hija a cambiar una relación de dependencia que amenaza con desgastarlas a ambas.

Solo cuando Norma consiga asumir las riendas del negocio, María podrá acercarse al sueño que lleva años persiguiendo: terminar su jornada laboral y volver a casa con la tranquilidad de saber que el restaurante puede funcionar sin ella.

Si te perdiste el programa ya lo tienes disponible al completo en atresplayer.