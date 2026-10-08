Marc Giró ha recibido en Cara al Show a las mujeres Berrocal y al Mago Pop. Ya puedes volver a ver el programa completo en atresplayer.

Marc Giró recibe en Cara al Show a Las Berrocal y al Mago Pop en el quinto programa de la temporada. Ya puedes volver a ver el programa completo en atresplayer, con las confesiones de Alba Martín Berrocal y su familia, la visita de Antonio Díaz, El Mago Pop, y una nueva sección de Loles León.

Las Berrocal visitan Cara al Show

En este quinto programa de la temporada, Marc Giró ha recibido en el plató de Cara al Show a Las Berrocal: Victoria Martín, Vicky Martín Berrocal , Rocío Martín Berrocal y Alba Díaz. Las protagonistas han presentado la segunda temporada de su docureality y han hablado sobre su relación familiar delante y detrás de las cámaras.

Durante su visita al programa, Las Berrocal han compartido detalles de su vida familiar, sus secretos amorosos y algunos de los desencuentros que han vivido. Alba Martín Berrocal ha hablado de su situación privilegiada: "me he comprado una casa con mi edad, que no es lo normal" y la particular forma de ser de las mujeres de su familia.

El Mago Pop cuenta su conquista de Broadway

El programa también ha recibido a Antonio Díaz, más conocido como El Mago Pop, que ha repasado junto a Marc Giró algunos de los momentos más importantes de su trayectoria profesional.

El ilusionista ha hablado de su exitoso espectáculo Nada es imposible y de su llegada a Broadway, además de compartir algunos aspectos menos conocidos de su vida personal.

Marc Giró y El Mago Pop han repasado así una carrera marcada por el éxito internacional y por un espectáculo que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la magia y el entretenimiento.

Loles León regresa con su sección más divertida

Por último, Loles León ha regresado a Cara al Show como colaboradora con una nueva entrega de su particular sección.

La actriz ha hablado, con su habitual sentido del humor, sobre sus problemas con la inteligencia artificial y ha mostrado al público la conocida prueba de la rana, poniendo el broche de humor al programa.

Recuerda que ya tienes disponibles todos los programas emitidos de Cara al Show en atresplayer.