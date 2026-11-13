Disfruta ya de su entrevista y del séptimo programa completo en atresplayer.

Alba Carrillo ha sido la jueza especial invitada del séptimo programa de Drag Race España, en el que hemos podido disfrutar del reto de improvisación.

En la entrevista, la modelo nos ha contado que le gusta todo del formato. "Es un lugar para soñar", ha asegurado. Además, ha dado un consejo a las reinas: "Lo más importante no es la belleza sino la actitud", ha dicho.

En cuanto a cuál sería su nombre drag, ha asegurado que sería Calva Carrillo, un nombre que ya tiene una drag que le escribió, ha contado.

"El humor salva", ha asegurado Alba Carrillo respecto al reto de humor que hemos tenido esta semana en Drag Race España. No te lo pierdas al completo en atresplayer.

¡Y disfruta ya de la entrevista en el vídeo!