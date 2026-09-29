Y ahora Sonsoles celebra sus 1.000 programas en Antena 3. Repasamos la trayectoria del espacio y algunos de sus momentos más recordados. Recuerda que tienes los programas disponibles en atresplayer.

Y ahora Sonsoles alcanza los 1.000 programas en Antena 3 después de cinco temporadas en las tardes de la cadena. Un programa que también puedes seguir todos los días en directo desde atresplayer o volver a ver tras su emisión a través de la plataforma. El programa presentado por Sonsoles Ónega celebra esta cifra con un repaso a algunos de los momentos más destacados que ha dejado desde su estreno.

Fue en 2022 cuando Sonsoles Ónega y su equipo llegaron a las tardes de Antena 3 con Y ahora Sonsoles, un nuevo magacín diario que apostaba por combinar actualidad, entretenimiento y crónica social. Desde entonces, el espacio ha abordado algunas de las noticias más relevantes de los últimos años a través de reportajes, entrevistas, exclusivas y conexiones en directo que han conseguido fidelizar a su audiencia.

Un equipo de primera

A lo largo de sus cinco temporadas, Y ahora Sonsoles ha contado con un amplio equipo de reporteros encargado de cubrir la actualidad nacional e internacional. Los periodistas se desplazan hasta los lugares donde ocurren las noticias para ofrecer información de primera mano y recoger el testimonio de sus protagonistas.

El espacio también ha reunido a un amplio grupo de colaboradores procedentes de ámbitos muy diferentes, desde el periodismo y la televisión hasta la cultura, el entretenimiento, la salud o el estilo de vida.

Entre los rostros que han pasado por el espacio se encuentran María del Monte, Ana Obregón, Carlos Quílez, Boticaria García, La Ordenatriz o Nutrimán, entre otros colaboradores que han contribuido a perfilar un programa ameno y entretenido.

Los momentos más recordados de Y ahora Sonsoles

Para celebrar sus 1.000 programas, Sonsoles Ónega ha echado la vista atrás para recordar algunos de los momentos más destacados que ha vivido junto a su equipo durante estos años.

Entre ellos se encuentran escenas muy divertidas, como la icónica caída de Sonsoles Ónega en directo, pero también coberturas de acontecimientos especialmente relevantes, como los especiales realizados con motivo del incendio de Campanar o la DANA en Valencia. En la página web del programa puedes votar cuál ha sido tu momento favorito.

Desde su estreno en Antena 3, Y ahora Sonsoles ha construido una identidad propia basada en la combinación de actualidad, entrevistas, reportajes, crónica social y entretenimiento. Se ha consolidado como uno de los espacios más reconocidos de la cadena por su forma de saber hacer televisión de calidad.