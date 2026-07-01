atresplayer refuerza su catálogo en julio con el estreno de Ágata y Lola el próximo día 12 y el regreso de la exitosa ficción turca, Fatmagül el día 15 de este mes. Dos interesantes propuestas para el verano.

El verano llega cargado de grandes historias a atresplayer, que refuerza su catálogo en julio con dos propuestas muy distintas pero igual de atractivas: el estreno de la serie policíaca Ágata y Lola y el regreso de la aclamada ficción turca Fatmagül. Dos títulos pensados para enganchar tanto a los amantes del suspense como a los fans de las grandes historias dramáticas internacionales.

Ágata y Lola: estreno el 12 de julio en atresplayer

El 12 de julio llega uno de los estrenos más esperados del mes: la serie policíaca Ágata y Lola, protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol.

En esta ficción, Lola (Eva Martín) es una inspectora de policía impulsiva pero con una intuición infalible. Su vida cambia cuando conoce a Ágata, interpretada por Mireia Oriol, una brillante documentalista policial experta en criminología con una mente excepcional. A pesar de sus diferencias, ambas unirán fuerzas para resolver casos complejos fuera de los métodos tradicionales.

Ágata está dentro del espectro autista, y su incorporación al equipo de Lola pone en riesgo su continuidad en el cuerpo policial. Sin embargo, Lola luchará por ella, desafiando a sus superiores y consolidando una alianza profesional y personal única.

Ágata y Lola combina drama, acción y suspense en una serie de investigación donde cada caso refuerza el vínculo entre sus protagonistas.

Fatmagül, disponible a partir del 15 de julio

La telenovela Fatmagül marcó un antes y un después tras su paso por Nova, tras estrenarse con éxito en 2018 en el canal de TDT de Atresmedia, fue la avanzadilla para lo que luego supondría la buena relación de la ficción turca con la cadena, ya que fue la responsable de que más series turcas dieran el salto al canal principal.

Si no pudiste ver la serie en su momento o si deseas volver a revivir esta gran historia, podrás hacerlo en atresplayer a partir del próximo 15 de julio donde volverán a estar disponibles sus capítulos. Podrás disfrutar cada día de un nuevo capítulo en abierto totalmente gratuito.

Protagonizada por Beren Saat y Engin Akyürek, cuenta la historia de una joven prometida con su amor de la infancia, a la que una noche cuatro amigos totalmente ebrios, Selim, Vural, Erdogan y Kerim, la violan. Cuando su prometido se entera de la agresión rompe el compromiso. La familia de Kerim para cubrir el escándalo lo obliga a casarse con ella. Kerim no es culpable de la violación, pero Fatmagül piensa que él también la violó. Y empezará un juicio imposible que traerá desgracias a la familia.

Fatmagül | nova

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