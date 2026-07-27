Ya puedes ver en atresplayer el tercer capítulo de Ágata y Lola, un asesinato lleno de incógnitas de lo que parece un asesinato irrealizable, un fósil oculto y una investigación que destapa una traición en el museo.

El tercer capítulo de Ágata y Lola enfrenta a las investigadoras a un crimen imposible: una paleontóloga aparece muerta por ahogamiento sin rastro de agua. La investigación descubre un fósil oculto, un secreto del pasado y al verdadero asesino. Ya puedes verlo en atresplayer.

Elisa, una paleontóloga, aparece muerta por un misterioso ahogamiento

Elisa, una joven paleontóloga aparece muerta durante la noche en un museo. Aunque Ágata se resiste inicialmente a colaborar en la investigación, Lola consigue llevarla hasta la escena del crimen con un ingenioso engaño. Nada más observar el cuerpo, Ágata concluye que la víctima murió por ahogamiento, un detalle que desconcierta a todos los investigadores, incluida la forense ya que no hay ni rastro de agua en la escena.

Ágata descubre un cráneo fosilizado oculto

Siguiendo con el procedimiento de la investigación Ágata y Lola acuden al domicilio de la víctima. Allí descubren que alguien ha registrado la casa en busca de un objeto muy concreto, mientras la policía científica analiza la casa, Ágata observa que hay una rejilla de ventilación mal colocada allí encuentran un cráneo fosilizado oculto, que les lleva a investigar más profundamente el pasado profesional de la paleontóloga.

Las sospechas aumentan cuando descubren que Elisa había sido acusada años atrás de tráfico de fósiles, aunque finalmente otro hombre, Jorge Guzmán, fue condenado por los hechos.

El forense confirma la teoría de Ágata

La forense confirma la teoría de Ágata de que la paleontóloga falleció por un ahogamiento retardado, es decir, murió horas después de haber caído al agua. Esta es la pista definitiva que les lleva hasta una poza cercana al yacimiento donde trabajaba Elisa donde encuentran el teléfono de la víctima.

Un teléfono móvil encontrado en una poza destapa la verdad

Las pruebas destapan que el director del museo, Sergio Andrade (Antonio Molero), intentó apropiarse de la investigación de Elisa, como ya había hecho anteriormente con la de su compañera Sabela, ante la negativa de Elisa a entregarle su investigación y tras sus presiones acaban forcejeando, finalmente Andrade admite haberla empujado al agua durante una discusión.

Un nuevo equipo: Ágata y Lola

Con el caso resuelto, Lola propone a Ágata incorporarse oficialmente a su equipo. Tras pensarlo un poco Ágata acepta.

Recuerda que ya puedes ver los tres primeros capítulos de Ágata y Lola en atresplayer.