Repasamos las principales claves del primer capítulo de Ágata y Lola, ya disponible en atresplayer: los suicidios de varios médicos que dan inicio al caso, la interacción entre Lola y Ágata y un inesperado giro al final.

Ágata y Lola arranca una compleja investigación en torno a una serie de suicidios que esconden mucho más de lo que parece y con la presentación de las dos protagonistas: La caótica inspectora de policía Lola y la ordenada documentalista Ágata, tras una pequeña interacción Lola queda fascinada con el brillante cerebro de Ágata e insiste en que se incorpore a su equipo. Ya tienes disponible el capítulo en atresplayer, te contamos cuáles son las principales claves del episodio.

Un suicidio que desata la investigación

Todo comienza cuando un hombre retira 9.000 euros en efectivo del banco y, poco después, se prende fuego en un aparcamiento. Lo que parece un suicidio aislado pronto despierta las sospechas de la Policía.

Al investigar el caso junto a su compañero Nico, Lola encuentra similitudes con otro médico fallecido meses atrás. La aparición de un tercer expediente confirma que todos los casos comparten elementos comunes: las víctimas eran médicos, retiraron grandes cantidades de dinero antes de morir y terminaron suicidándose.

Mariano Peña en Ágata y Lola | Atresmedia

Ágata demuestra un talento excepcional

La archivista Ágata Díaz sorprende a Lola al localizar un expediente que nadie había relacionado con la investigación. Su capacidad de análisis resulta clave para conectar los distintos casos desde el primer momento.

Tras estudiar los expedientes, Ágata detecta que varias víctimas presentaban síntomas de confusión antes de morir. Su principal hipótesis es que pudieron ser drogadas con escopolamina, una sustancia que habría alterado su comportamiento antes del suicidio.

El pasado de Ágata explica su forma de actuar

Durante una reunión con el equipo policial, Ágata sufre un bloqueo provocado por el recuerdo de un operativo que marcó su carrera. Más tarde, Lola descubre que acude a terapia en una asociación especializada en autismo, lo que le ayuda a comprender mejor su personalidad y su forma de enfrentarse al trabajo.

Lola intenta incorporar a Ágata a su equipo

Convencida de que posee un talento único para la investigación, Lola le propone unirse al caso. Sin embargo, Ágata rechaza la oferta porque no se siente preparada para volver a trabajar sobre el terreno.

Ágata sospechosa

El episodio termina con una revelación inesperada. La Policía descubre imágenes de Ágata cerca del lugar donde murió el doctor Otero y, además, el comisario confirma que la víctima había sido médico de la propia archivista. Esta doble conexión sitúa a Ágata en el centro de la investigación y la convierte en una de las principales sospechosas de un caso que no ha hecho más que empezar.

Recuerda que ya puedes ver el primer capítulo en atresplayer y cada domingo podrás disfrutar de un nuevo capítulo de estreno en la plataforma.

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