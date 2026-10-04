El minirreto de esta semana ha pillado a las reinas de la sexta temporada de Drag Race España muy por sorpresa, eso sí, han tenido pistas para intuir lo que podía ocurrir puesto que ha cambiado incluso la alarma con la que se anuncia la llegada de Supremme de Luxe al taller.

Esta semana, las concursantes han tenido que ponerse las bragas… ¡Pero sin manos! Cada una ha buscado la forma de subirlas, y algunas son muy originales: con los tacones, con el propio vestido, dando saltos…

Eso sí, ellas mismas se lo han complicado en algunos casos con el vestuario elegido. Tres han sido las ganadoras del reto, y ellas serán las capitanas del equipo durante el maxi reto de esta semana: ¡Costura por equipos!

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