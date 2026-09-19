El segundo programa de La Voz 2026 ya está disponible en preestreno en atresplayer. Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López continúan buscando las mejores voces en las Audiciones a Ciegas.

Mika, Lola Indigo, Melendi y Pablo López, cuatro espectaculares artistas del panorama nacional e internacional protagonizaron junto a los talents el estreno de esta nueva edición de La Voz 2026, donde sin duda Pablo López arrasó a la hora de seleccionar a las voces de su equipo. Si te lo perdiste o quieres volver a ver el programa ya lo tienes disponible en abierto y gratis en atresplayer.

Además, el segundo programa de La Voz 2026 ya está disponible en atresplayer, donde los espectadores pueden descubrir antes que nadie cómo continúan las Audiciones a Ciegas.

Emociones a flor de piel en las segundas audiciones a ciegas

Tras un primer programa marcado por las decisiones de los coaches, las nuevas voces llegan dispuestas a sorprender y conseguir una plaza en alguno de los equipos.

Las segundas Audiciones a Ciegas de La Voz 2026 llegan cargadas de emociones. Los nuevos talents tendrán que convencer a los cuatro coaches con sus actuaciones y conseguir que al menos uno de ellos pulse el botón y se dé la vuelta.

Uno de los protagonistas de esta nueva entrega será Mika, que continúa buscando voces para su equipo y vuelve a vivir momentos de frustración cuando los talents no terminan de elegirle.

Pero no todo serán nervios y tensión. El segundo programa también estará marcado por las risas, las emociones y el talento musical, además de nuevas disputas entre los coaches por hacerse con las mejores voces.

Y, como no podía ser de otra manera, los bloqueos vuelven a convertirse en uno de los grandes protagonistas del programa.

¡No esperes más! Ya tienes disponible el segundo programa en preestreno en atresplayer.

Nuevas reglas en La Voz 2026

La Voz regresa a Antena 3 con nuevas herramientas y reglas para la temporada 2026. Los coaches podrán utilizar Bloqueos, Superbloqueos y Megabloqueos, además de contar con el Botón del Arrepentimiento y la posibilidad de dar una segunda oportunidad a algunos talents durante las Audiciones a Ciegas.

La gran novedad será la incorporación de un quinto coach en la fase de Batallas, que podrá formar su propio equipo y competir por la victoria. También regresan las batallas cuerpo a cuerpo, los robos y la tarjeta roja, que permitirá a determinados talents avanzar directamente a la siguiente fase.

Vuelve a ver el primer programa de La Voz 2026 en abierto y gratis en atresplayer

Si te perdiste el estreno del primer programa de esta nueva edición de La Voz y quieres verlo desde el principio, no te preocupes ya que puedes verlo en abierto y gratis en atresplayer.