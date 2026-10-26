Revive la nueva entrega del programa de Gonzo en atresplayer donde el juez Acayro narra su experiencia tras ser investigado por la justicia.

Gonzo entrevista en exclusiva en Salvados al magistrado que investigó la corrupción urbanística y ha sido apartado de la carrera judicial. Se trata del exmagistrado Luis Acayro Sánchez, inhabilitado durante diez años por el Tribunal Supremo tras una trayectoria marcada por su lucha contra la corrupción urbanística en Castro Urdiales (Cantabria).

Acayro rompe su silencio para contar cómo pasó de investigar decenas de casos de corrupción a ser apartado de la carrera judicial. Ya tienes el programa completo disponible en atresplayer.

Luis Acayro Sánchez: de investigar la corrupción urbanística a ser inhabilitado

La historia de Luis Acayro Sánchez está marcada por dos etapas decisivas. La primera comenzó en 2007, cuando llegó a Castro Urdiales como juez de instrucción y asumió numerosas causas relacionadas con la corrupción urbanística durante los años del auge inmobiliario.

Sus investigaciones contribuyeron a impulsar procedimientos judiciales y dieron notoriedad a su trabajo. Sin embargo, según relata en 'Salvados', aquella etapa también estuvo acompañada de presiones, denuncias y hostigamiento mediático.

El segundo punto de inflexión llegó en 2020, cuando decidió optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), una plaza que finalmente obtuvo el entonces presidente, José Luis López del Moral. Acayro recurrió la decisión ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Poco después, se admitió a trámite una querella del Colegio de Abogados de Cantabria que acabaría derivando en su condena por prevaricación. El TSJC le impuso inicialmente cinco años de inhabilitación, una pena que el Tribunal Supremo elevó a diez años.

Según la resolución judicial descrita en el programa, la condena estuvo relacionada con la solicitud de información sobre contratos menores de un ayuntamiento que afectaba a un abogado. Acayro expone su versión de lo ocurrido y las consecuencias que, a su juicio, tuvo aquel procedimiento en su trayectoria profesional.

Las presiones durante las investigaciones de corrupción en Castro Urdiales

En su conversación con Gonzo, Acayro recuerda las dificultades que encontró mientras instruía las causas de corrupción urbanística y describe las presiones que, según su testimonio, sufrió durante aquellos años.

Salvados también entrevista a José Ramón Pérez, sargento retirado de la Guardia Civil que lideró la investigación policial de los casos de corrupción urbanística en Castro Urdiales.

Pérez recuerda el ambiente en el que se desarrollaron aquellas investigaciones y destaca que Acayro fue uno de los jueces que le pidió profundizar en las pesquisas y seguir las pruebas hasta el final.

Joaquín Urías analiza el poder judicial y sus mecanismos de control

El programa amplía el debate con la participación de Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional, que analiza el funcionamiento de la cúpula judicial y plantea cuestiones sobre la politización, el corporativismo y los mecanismos de control dentro del sistema.

Urías reflexiona sobre la responsabilidad institucional y sobre la posibilidad de que existan diferencias de trato ante determinados comportamientos de los miembros de la judicatura. También cuestiona los límites de supervisión del Tribunal Supremo y plantea una pregunta central para el debate: ¿quién controla al controlador?

Dónde ver Salvados en atresplayer

Ya tienes disponible en la plataforma atresplayer todos los programas emitidos de Salvados.