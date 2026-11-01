En el minireto de esta semana ha quedado claro que leer es fundamental.

En el minireto de esta semana, las reinas de la sexta temporada han jugado al Reading de Drag Race España, un minireto en el que tienen que leer a sus compañeras. ¡La biblioteca se ha abierto!

La primera en decir verdades ha sido Liak, que ha salido voluntaria cuando Supremme de Luxe ha preguntado. No ha dudado ni un segundo y ha abierto la veda para el resto de las participantes.

No te pierdas el minireto en el vídeo y disfruta ya del sexto programa de Drag Race España en atresplayer.