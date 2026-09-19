Una semana más El colegio invisible aborda temas de lo más inquietantes, el relato de testigo que aseguran haber sido abducidos por seres de fuera de nuestro planeta y todo lo que esconde el mundo onírico son los protagonistas del programa que ya puedes ver en preestreno en atresplayer.

El espacio, presentado y dirigido por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, se ha consolidado como una propuesta interesante que aborda el misterio desde diferentes perspectivas. Fenómenos sobrenaturales, crímenes, límites de la ciencia, fake news, historia y fenómeno OVNI forman parte de los contenidos que cada semana pasan por su mesa de análisis.

El colegio invisible combina reportajes, investigación, entrevistas y tertulia. Cada programa incorpora contenidos relacionados con la actualidad del misterio y cuenta con colaboradores que aportan diferentes perspectivas sobre los temas tratados. Esta semana abordan temas tan interesantes como el fenómeno de las abducciones y el enigmático mundo de los sueños. Ya puedes disfrutar de el programa en preestreno en atresplayer, antes de su emisión habitual en MEGA.

Abducciones, ¿Realidad o ficción?

¿Qué ocurriría si, mientras paseas por un bosque, observaras una extraña luz acercándose hasta tu posición? ¿Y si esa luz aterrizara y de ella descendieran unos supuestos tripulantes que te obligaran a entrar en una nave?

Son algunas de las preguntas que plantea esta semana El colegio invisible al abordar el fenómeno de las abducciones.

Se trata de uno de los asuntos más controvertidos relacionados con el fenómeno OVNI. Los testimonios de personas que aseguran haber vivido experiencias de este tipo han generado durante décadas todo tipo de debates y explicaciones, desde interpretaciones vinculadas a fenómenos psicológicos y científicos hasta hipótesis relacionadas con la posibilidad de vida extraterrestre.

El programa pone el foco en los testimonios y en las preguntas que todavía rodean estos episodios, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de conocer de primera mano las experiencias de quienes aseguran haberlas vivido.

El misterioso mundo de los sueños

El programa también se adentra en un fenómeno con el que convivimos cada noche: los sueños.

Mientras dormimos podemos experimentar situaciones aparentemente reales, reencontrarnos con personas, vivir momentos de felicidad o angustia e incluso experimentar escenas relacionadas con la muerte. ¿Por qué soñamos? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro mientras dormimos? ¿Pueden los sueños tener algún significado?

El mundo onírico sigue planteando numerosas preguntas y se convierte en otro de los ejes del programa de El colegio invisible.

Recuerda que tienes también todos los programas ya emitidos de El colegio invisible disponibles en atresplayer.