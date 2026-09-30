Nova estrena la exitosa telenovela turca protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, una historia de amor, venganza, secretos familiares e intriga. Ya tienes disponibles los primeros capítulos en atresplayer.

La ficción turca vuelve a tener una nueva cita en Nova. A partir de las 21:30 horas, el canal estrena Sühan: Venganza y amor, una de las historias protagonizadas por dos de las grandes estrellas de la ficción turca: Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, que interpretan a Cesur y Sühan y que podrás seguir de lunes a viernes. Podrás verlos también tras su emisión en el canal en atresplayer o adelantarte a la historia a través de los capítulos que ya puedes ver en preestreno en la plataforma.

Como adelanta su título, la historia comienza con un claro deseo de venganza, pero todo cambia cuando el amor aparece de forma inesperada. Dos personajes unidos por una atracción imposible se encuentran en medio de una historia familiar marcada por los secretos, las mentiras y un pasado que todavía tiene mucho que contar.

¿De qué trata Sühan: Venganza y amor?

Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) es un hombre misterioso, carismático, inteligente y calculador que regresa a Korludağ dispuesto a ajustar cuentas con el hombre al que considera responsable de la ruina de su familia: Tahsin Korludağ.

Cesur ha preparado cuidadosamente su regreso y llega con una identidad y un propósito muy concretos: vengarse de Tahsin. Sin embargo, sus planes empiezan a tambalearse cuando conoce a Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün), la hija del hombre al que quiere destruir.

La atracción entre ambos es inmediata y coloca a Cesur ante un conflicto inesperado: sus sentimientos por Sühan chocan con su deseo de venganza.

Sühan, por su parte, es una mujer elegante, trabajadora e independiente. Aunque pertenece a una poderosa familia, ha construido su propio camino al frente de su negocio de perfumes. La llegada de Cesur altera por completo su vida y también su relación con Bülent.

Pero la atracción pronto da paso a las dudas. Sühan comienza a descubrir secretos relacionados con su familia y con el pasado de Cesur, lo que hace que empiece a desconfiar del hombre que ha despertado sus sentimientos.

Tras esta premisa, hay cinco razones por las que Sühan: Venganza y amor te atraparán desde el primer capítulo.

Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün como Cesur y Sühan | Atresmedia

1. Una pareja protagonista con mucha química

Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün encabezan la ficción como Cesur y Sühan, dos personajes con una fuerte personalidad que protagonizan una relación marcada desde el principio por la atracción y el conflicto.

Entre ellos existe una tensión constante: se atraen, pero al mismo tiempo hay secretos que los separan. Sus encuentros y enfrentamientos hacen avanzar una historia de amor en la que ninguno de los dos puede ignorar lo que siente por el otro, mostrando una química explosiva entre los protagonistas.

2. Una historia de amor marcada por la venganza

La historia de Sühan: Venganza y amor parte de los deseos de venganza de Cesur. Su objetivo condiciona desde el comienzo su relación con Sühan y convierte el romance en un terreno lleno de obstáculos.

Los secretos que guarda el protagonista, los secretos de la familia de Sühan, y el deseo prohibido entre ellos marcan el conflicto que se extiende a lo largo de la serie.

Y es que la serie va mucho más allá de una historia romántica. El amor se mezcla con el misterio, la venganza y la intriga familiar, haciendo que los sentimientos de sus protagonistas tengan consecuencias en todos los ámbitos de sus vidas.

3. Tahsin Korludag, un antagonista clave en la historia

Tahsin Korludağ es una figura fundamental en la trama. Es el patriarca y su relación de favoritismo con Sühan frente a su hijo Korhan, su personalidad autoritaria y posesiva y los secretos que guarda lo hacen un villano poderoso.

4. Misterios y secretos que mantienen el suspense hasta el final

Aunque a lo largo de la serie vamos descubriendo los diferentes secretos que envuelven a la familia Korludağ y que afectan también a Cesur y Sühan, el misterio y las incógnitas se siguen manteniendo en cada capítulo. Nada es lo que parece.

5. Una historia con un gran atractivo visual

Uno de los puntos fuertes de Sühan: Venganza y amor es su ambientación, sus escenarios y su fotografía. Las grandes casas, los espacios naturales y los escenarios que rodean a Sühan y Cesur sirven como telón de fondo para la gran historia de amor, secretos y venganza.

Recuerda que ya puedes ver los primeros capítulos en preestreno de Sühan: venganza y amor en atresplayer