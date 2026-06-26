Descubre los cinco contenidos más destacados de la semana en atresplayer: la entrevista de RoRo en El Hormiguero, Héctor Bellerín en Cara al Show, el momentazo de ¡Salta!, la nueva temporada de Una novia por vacaciones y el tráiler de Ágata y Lola.

Entrevistas exclusivas, momentos virales, estrenos muy esperados y grandes novedades han marcado la actualidad de atresplayer durante los últimos días. Si te has perdido alguno de ellos, ahora puedes disfrutarlos cuando quieras en la plataforma.

Repasamos los cinco momentos más destacados de la semana.

1. RoRo debuta en El Hormiguero y habla de su éxito

Uno de los grandes protagonistas de la semana ha sido el estreno de RoRo en El Hormiguero. La creadora de contenido, cuyo nombre real es Rocío López Bueno, visitó por primera vez el programa para repasar cómo ha pasado, en apenas dos años, de ser una desconocida a convertirse en una de las influencers más seguidas de España.

Durante la entrevista compartió detalles sobre su crecimiento en redes sociales, su vida personal y el fenómeno que la ha convertido en una de las figuras más populares de internet.

2. Héctor Bellerín sorprende en Cara al Show

El futbolista Héctor Bellerín fue uno de los invitados estrella de Cara al Show, donde conversó con Marc Giró sobre su trayectoria dentro y fuera de los terrenos de juego.

El programa también recibió al músico Jorge Drexler, que habló de sus pasiones más desconocidas y sorprendió interpretando una versión acústica de Yo perreo sola, de Bad Bunny.

3. El grito de Alberto en ¡Salta! que dejó sin palabras a Manel Fuentes

La emoción alcanzó uno de sus puntos álgidos en ¡Salta! gracias a Alberto, que protagonizó uno de los momentos más virales del concurso.

Tras superar un complicado nivel 9 y alcanzar el final del puente, el concursante descargó toda la tensión acumulada con un espectacular grito de kárate que dejó completamente sorprendido a Manel Fuentes y provocó las risas del plató.

4. Una novia por vacaciones estrena nueva temporada

Los seguidores de las series verticales ya pueden disfrutar de la nueva temporada de Una novia por vacaciones.

Los 55 episodios ya están disponibles en Atresplayer con una nueva historia protagonizada por Sofía y Marina. Lo que iba a ser un viaje romántico a Benidorm se complica cuando un virus contagioso obliga a la pareja a separarse, desencadenando una trama llena de mentiras, celos, secretos familiares y mucho humor.

5. Ya puedes ver el tráiler oficial de Ágata y Lola

Otra de las grandes novedades de la semana es el lanzamiento del tráiler oficial de Ágata y Lola, la nueva serie policiaca que llegará a Atresplayer el próximo 12 de julio.

Protagonizada por Eva Martín y Mireia Oriol, la ficción contará con ocho episodios de 50 minutos y narrará la historia de dos policías con personalidades completamente opuestas que unirán fuerzas para resolver complejos casos criminales utilizando métodos poco convencionales.

Con una mezcla de suspense, drama y acción, Ágata y Lola se perfila como una de las grandes apuestas de ficción de la plataforma para este verano.

Si todavía no has visto alguno de estos cinco momentos, ya puedes recuperarlos cuando quieras en la plataforma.