Trazos Ocultos, Baddie y A la deriva son algunos de los grandes protagonistas de la semana en atresplayer. Nuevas ficciones, primeros avances, entrevistas y momentos virales se han convertido en algunos de los contenidos que no te puedes perder.

Repasamos los 5 momentos imprescindibles de la semana en atresplayer, desde las primeras imágenes de Trazos Ocultos, los estrenos de Baddie y A la Deriva hasta la entrevista de Daniel Grao en En cara al Show o el fenómeno viral de los Hermanos Caño que acudieron a La Mesa de Cristina Pardo.

Primeras imágenes de Trazos Ocultos

Trazos Ocultos, la nueva ficción que muy pronto llegará a atresplayer, presento en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián su primer capítulo y llegó el primer tráiler oficial de la serie protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho.

La serie se adentra en un mundo marcado por las mentiras, las apariencias y la manipulación en la era de las redes sociales.

La historia sigue a Inés (Toni Acosta), una restauradora que aparentemente lleva una vida perfecta junto a su marido, interpretado por Rodolfo Sancho. Todo cambia cuando descubre que su pareja le está ocultando una doble vida.

A partir de ese momento, Inés comienza una investigación personal que la llevará a cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con el que lleva quince años casada. Lo que comienza como el descubrimiento de una mentira acabará destapando una realidad mucho más compleja.

Se estrena Baddie, el primer thriller vertical de Flooxer

Esta semana también ha llegado a Flooxer Baddie, el primer thriller de la plataforma creado íntegramente en formato vertical, ya puedes ver los capítulos en atresplayer.

La ficción está protagonizada por Lucía de la Puerta, Rita González, Max Navarro y Ariadna Llobet, que encabezan una historia cargada de misterio y secretos familiares.

La serie de Baddie sigue a Nina y Leila, dos hermanas cuya relación cambia por completo después de que Leila intente suicidarse. A partir de ese momento, Nina decide investigar qué ha podido llevar a su hermana hasta esa situación.

Su búsqueda hará que reaparezcan personas importantes de su pasado y la llevará a descubrir que quizá no conocía a su hermana tanto como pensaba.

A la deriva, la nueva serie de atresplayer

Otra de las grandes novedades de la semana es A la deriva, la nueva serie de atresplayer protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher.

La ficción se traslada hasta un humilde pueblo pesquero en los años 70, donde una tragedia cambia para siempre la vida de sus habitantes. El naufragio del barco pesquero Minerva deja a numerosas familias devastadas.

Sin embargo, dos años después aparecen con vida cinco de los marineros que viajaban a bordo. Lo que inicialmente parece una noticia feliz pronto se transforma en un misterio, ya que durante todo ese tiempo las vidas de sus familiares han cambiado por completo.

El regreso de los marineros hará que salgan a la luz secretos que algunos de los habitantes del pueblo llevan años intentando ocultar.

Daniel Grao revela anécdotas de A la deriva en En cara al Show

Daniel Grao también ha sido uno de los protagonistas de la semana tras sentarse junto a Marc Giró en En cara al Show para hablar de A la deriva.

Durante la entrevista, el actor compartió algunas de las anécdotas que vivió durante el rodaje de la nueva serie de atresplayer junto a sus compañeros Paula Echevarría y Michel Noher.

Uno de los momentos más divertidos estuvo relacionado con la caracterización de su personaje. La peluca, el bigote y la barba postizos que utiliza durante la ficción llegaron a complicar especialmente una escena que requería un elemento muy concreto: un beso con el personaje de Paula Echevarría.

Los virales hermanos Caño llegan a La Mesa de Cristina Pardo

La Mesa de Cristina Pardo también se ha hecho eco de uno de los fenómenos virales del momento: la historia de los Hermanos Caño.

La familia se convirtió en un fenómeno en redes sociales después de compartir un vídeo en el que varios de sus miembros aparecían cantando juntos una canción. La publicación no tardó en hacerse viral y terminó acumulando millones de visualizaciones.

Cristina Pardo ha recibido a la familia para conocer de primera mano cómo vivieron el inesperado éxito del vídeo y cómo han afrontado la enorme repercusión que ha tenido en redes sociales.

Estos son algunos de los contenidos y momentos destacados de la semana en atresplayer y Flooxer ¡Disfrútalos!