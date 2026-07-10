Esta semana hemos vivido momentos icónicos en atresplayer de momentos virales de entretenimiento, entrevistas exclusivas, concursos llenos de tensión, el esperado desenlace de una de sus ficciones más comentadas. ¡No te los pierdas!

Si buscas qué ver en atresplayer, esta semana ha dejado algunos de los momentos más comentados de la televisión. Desde la sorprendente actuación de Jesulín de Ubrique y María José Campanario en Tu cara me suena, hasta la visita de Roberto Leal a Cara al Show para presentar su primera novela, pasando por la emocionante decisión de Begoña en ¡Salta!, el impactante desenlace de 33 días y la divertida receta de Antonio Resines junto a Joseba Arguiñano. Estos son los cinco contenidos que más están dando que hablar.

Jesulín de Ubrique y María José Campanario sorprenden en Tu cara me suena

Uno de los grandes momentos de la semana llegó en la semifinal de Tu cara me suena. Jesulín de Ubrique recibió una inesperada sorpresa cuando el pulsador le asignó el reto de actuar junto a su mujer, María José Campanario, para interpretar a Amistades Peligrosas.

La pareja derrochó química sobre el escenario y conquistó tanto al público como al jurado con una actuación que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala. Aunque Campanario confesó estar muy nerviosa antes de salir al escenario, demostró una gran soltura y sorprendió con su interpretación.

Roberto Leal presenta El Sótano en Cara al Show

Marc Giró recibió esta semana en Cara al Show al presentador de Pasapalabra, Roberto Leal, que visitó el programa para presentar El Sótano, su primera novela.

Durante la entrevista, Leal habló de este thriller sobre la obsesión, la vigilancia y los límites de la privacidad, además de compartir aspectos poco conocidos de su vida personal.

El programa también contó con la presencia del actor Quim Gutiérrez, que presentó su nueva película Haciendo amigos, y del creador de contenido Joan Pradells, uno de los grandes referentes del culturismo en España.

Begoña arriesga 20.000 euros en ¡Salta!

Uno de los momentos de mayor tensión de la semana se vivió en ¡Salta!. Begoña tuvo la oportunidad de plantarse con 5.000 euros, pero decidió seguir adelante para intentar conseguir el premio de 20.000 euros.

La concursante dudó durante varios minutos sobre una pregunta relacionada con El jardín de las delicias. Tras acertar una primera respuesta, volvió a confiar en su intuición y se enfrentó a la decisión definitiva. Incluso Manel Fuentes reconoció la dificultad del momento con una frase que resumía la tensión del programa: "Yo más no puedo hacer".

¿Consiguió llevarse los 20.000 euros o se quedó sin premio? ¡Averígualo!

La serie de Carles Porta, 33 días, llega a su impactante final

La serie 33 días cerró su historia con un episodio cargado de tensión. La resolución definitiva de la fuga de Prieto y Calatrava mantiene la emoción hasta los últimos minutos. Ya puedes ver la serie al completo en atresplayer.

Antonio Resines descubre el origen de los chipirones Pelayo con Joseba Arguiñano

La cocina también dejó uno de los momentos más curiosos de la semana. Joseba Arguiñano preparó junto a Antonio Resines una receta de chipirones Pelayo con falso arroz negro, un original trampantojo elaborado con calabacín.

Mientras cocinaban, el chef explicó el curioso origen del nombre de los chipirones Pelayo, una anécdota gastronómica que sorprendió al actor y que añade un toque de historia a una receta tradicional.