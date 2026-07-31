Descubre los 5 momentos imprescindibles de la semana en atresplayer: el triunfo de Eduardo 'El Campanero' en La Voz Kids 2026, los 50.000 euros de ¡Salta!, las emocionantes historias de Rescue Center y las novedades de Padre no hay más que uno, la serie y Ágata y Lola.

La semana en atresplayer ha estado marcada por grandes y emocionantes momentos, historias sorprendentes. Desde la gran final de La Voz Kids 2026, que coronó a Eduardo El Campanero como ganador, hasta el espectacular bote de ¡Salta!, pasando por las tiernas historias de Rescue Center y los nuevos episodios de Padre no hay más que uno, la serie o Ágata y Lola. Estos son los cinco momentos que no te puedes perder.

Eduardo 'El Campanero' gana La Voz Kids 2026

Después de una edición repleta de emoción, talento y actuaciones inolvidables, Eduardo 'El Campanero' se ha proclamado ganador de La Voz Kids 2026. El joven artista, perteneciente al equipo de Antonio Orozco, conquistó al público durante una final de altísimo nivel y se convirtió en la mejor voz infantil del país. Aquí puedes ver su espectacular actuación durante la Gran Final, recuerda que ya puedes ver la temporada completa del programa.

Conocemos a Apple, el pequeño perezoso gris de Rescue Center

El tercer programa de Rescue Center descubrimos a Apple, un pequeño perezoso gris que llegó al centro de recuperación con un cuadro de hipotermia. Mientras continúa su proceso de rehabilitación junto a Flow y Mononoke, los espectadores también conocen a Connor, una iguana verde que inicia una nueva oportunidad para recuperarse.

Francisco José hace historia en ¡Salta! y gana los 50.000 euros

Francisco José ha firmado uno de los momentos más memorables de ¡Salta! al convertirse en uno de los pocos concursantes que ha conseguido el premio máximo del programa: 50.000 euros.

Comenzó la partida en el nivel 9 y, tras una brillante demostración de conocimientos, logró cruzar el puente hasta alcanzar el gran premio, protagonizando un auténtico hat-trick ganador que ya forma parte de la historia del concurso.

Las abuelas de los Vicho revolucionan Padre no hay más que uno, la serie

Las abuelas de los Vicho, llegan a Padre no hay más que uno, la serie, aportando nuevas situaciones a esta ya alocada familia, sus formas de educar no dejan de crear situaciones de humor y momentos entrañables.

Ágata y Lola investigan un insólito crimen: un ahogamiento sin agua

El tercer episodio de Ágata y Lola arranca con un misterio cadáver: una paleontóloga aparece muerta en unas circunstancias imposibles, víctima de un aparente ahogamiento... sin agua.

Durante la investigación, Ágata encuentra una pista decisiva: un cráneo oculto que podría ser la clave para resolver el caso. Mientras salen a la luz secretos del pasado, la protagonista también se enfrenta a sus propias dudas sobre si debe continuar formando parte del equipo.