Los Javis, Supremme Deluxe, Carlos Latre, Iván Espinosa de los Monteros y el regreso de Gran Hotel protagonizan algunos de los momentos más destacados de la semana en atresplayer.

Entrevistas, humor, actualidad, entretenimiento y ficción se han dado cita en este repaso por los cinco momentos que hemos vivido esta semana en atresplayer.

1. Los Javis hablan de La bola negra en Cara al Show

Javier Calvo y Javier Ambrossi han visitado el plató de Cara al Show para conversar con Marc Giró sobre La bola negra, su nueva película.

La cinta, que acaba de llegar a los cines españoles, ha tenido una destacada trayectoria en festivales internacionales, con presencia en citas como Cannes, Toronto y San Sebastián.

Los Javis han compartido con Marc Giró algunos detalles de su nuevo proyecto y de la recepción que está teniendo la película.

2. Supremme Deluxe recuerda sus anécdotas más surrealistas en Una vuelta más

Supremme Deluxe, presentadora de Drag Race España, ha sido una de las invitadas de Una vuelta más.

Junto a Maya Pixelskaya, la artista ha repasado algunas de sus experiencias más divertidas y surrealistas, además de hablar de su faceta más personal y de su compromiso con el activismo.

Una conversación en la que no han faltado las anécdotas, el humor y algunas confesiones sobre su trayectoria.

3. Carlos Latre se transforma en Leire Díez en El Hormiguero

Carlos Latre ha vuelto a demostrar su capacidad para la imitación en El Hormiguero con una caracterización de Leire Díez.

Después de la entrevista a Susana Abaitua y Maxi Iglesias, Latre se sentó en la mesa del programa convertido en la exmilitante socialista y ha llevado a su particular terreno humorístico una de las cuestiones de actualidad que más conversación ha generado.

4. Iván Espinosa de los Monteros habla de vivienda en La Mesa

Iván Espinosa de los Monteros ha participado en La Mesa, el programa presentado por Cristina Pardo, para abordar diferentes cuestiones de actualidad.

El exdiputado de Vox habló sobre una de las problemáticas que más preocupa a la sociedad. Con la crisis de vivienda de plena actualidad el antiguo secretario general del partido de Santiago Abascal ha explicado su posición sobre las dificultades que existen actualmente para acceder a una vivienda. Sin embargo, ha querido poner el foco en la falta de oferta existente que ha llevado a que el problema se agrave.

5. Gran Hotel vuelve completa a atresplayer por su 15 aniversario

La serie Gran Hotel cumple 15 años y atresplayer lo celebra recuperando la serie completa para que puedas volver a disfrutar de sus capítulos totalmente gratis.

La ficción de Antena 3 se estrenó el 4 de octubre de 2011 y se convirtió en una de las series más recordadas de la cadena. Vuelve a descubrir la serie que estuvo marcada por los secretos, los romances y los misterios de sus protagonistas. ¡No te la puedes perder!