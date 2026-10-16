Descubre las series y programas que más repercusión han tenido durante esta semana en atresplayer y vuelve a ver estos momentos a tan solo un clic desde la plataforma.

Música en directo, confesiones inesperadas, rivalidades históricas y tragedias que han emocionado a los espectadores. Esta semana, atresplayer ha reunido momentos inolvidables en sus series, programas y videopodcasts. Repasamos los cinco vídeos que más repercusión han tenido, con protagonistas de El Hormiguero, Cara al Show, La Mesa, Las hijas de la criada y Una vuelta más. ¡Revive los mejores momentos a un solo clic!

1. Arde Bogotá interpreta Asidero en directo en Cara al Show

Arde Bogotá ha protagonizado uno de los momentos musicales más destacados de la semana en Cara al Show. La banda española de rock alternativo interpretó en directo Asidero, uno de los temas de su disco Manufacturas del Club de la Gente Sola.

Con esta actuación, el grupo puso el broche musical al programa por todo lo alto con la presentación de su nuevo tema.

2. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz sorprenden con sus anécdotas en El Hormiguero

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz visitaron juntos El Hormiguero para hablar de sus nuevos proyectos y compartir algunas anécdotas de su vida familiar.

Entre risas y confidencias, la pareja habló de la paternidad y protagonizó uno de los momentos más comentados de la entrevista al contar que Dabiz Muñoz había llegado a tomarse algún café con leche utilizando leche materna de Cristina Pedroche.

3. José Ramón de la Morena recuerda su histórica rivalidad con José María García en La Mesa

José Ramón de la Morena repasó en La Mesa, junto a Cristina Pardo, uno de los enfrentamientos más recordados del periodismo deportivo español: su rivalidad con José María García.

El periodista recordó los desencuentros que marcaron aquella etapa y reconoció que ambos se equivocaron al llevar su enfrentamiento hasta el extremo.

4. La muerte de doña Inés sacude Las hijas de la criada

El séptimo capítulo de Las hijas de la criada llegaba con varias tragedias que han dejado emocionados a los espectadores de la serie. Una de ellas ha sido la muerte de doña Inés, la matriarca del Pazo, supone un duro golpe para la familia Valdés y marca un antes y un después en la historia.

La protagonista fallece después de construir un importante imperio y habiendo dejado un importante legado, pero se marcha sin descubrir una verdad sobre su hija.

5. Martina Cariddi muestra su faceta más personal en Una vuelta más

Martina Cariddi, que interpreta a Catalina en Las hijas de la criada, ha visitado el videopodcast Una vuelta más para hablar de sus múltiples facetas artísticas, sus pasiones, sus aficiones más peculiares y las experiencias que han marcado su vida.

La actriz, que se define como una auténtica "mocatriz", ha sorprendido al mostrar una cara diferente a la que conocen los espectadores de la serie de Antena 3 y atresplayer.