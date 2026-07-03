La plataforma reúne esta semana algunos de sus contenidos y programas más destacados, con entrevistas exclusivas, concursos, ficción y uno de los documentales más impactantes.

atresplayer despide la semana con una selección de contenidos que no puedes dejar escapar. Desde la visita de Esperansa Grasia a El Hormiguero, el paso de Antonio Orozco por Cara al Show, hasta el estreno en abierto de los primeros capítulos del documental No se lo digas a nadie, pasando por la emoción del concurso ¡Salta! y el momento decisivo que vive la serie 33 días muy cerca de su desenlace final.

Estos son los cinco momentos imprescindibles que ya puedes disfrutar en la plataforma.

1. Esperansa Grasia, una de las invitadas que despide la temporada de El Hormiguero

La última semana de El Hormiguero hasta septiembre recibe a una de las creadoras de contenido más populares del panorama digital: Esperansa Grasia, nombre artístico de Gemma Palacio.

La influencer comparte con Pablo Motos en el programa las claves de su éxito en TikTok e Instagram, donde acumula millones de seguidores gracias a sus divertidas parodias sobre las diferencias entre las familias españolas y estadounidenses. Una entrevista repleta de humor, anécdotas y reflexiones sobre el fenómeno de las redes sociales.

2. Antonio Orozco e Isa Calderón, protagonistas de Cara al Show

Marc Giró recibe esta semana a dos invitados de excepción. Por un lado, el cantante Antonio Orozco, que repasa el éxito de La gira de tu vida, habla de sus nuevos proyectos y desvela la inesperada aventura que vivió en alta mar antes de llegar al plató.

La segunda invitada es Isa Calderón, guionista, comunicadora y ganadora de dos premios Ondas gracias al podcast Deforme Semanal Ideal Total. La creadora presenta Millennial Mal, la nueva comedia universitaria en la que debuta como actriz, y sorprende al público con algunas de sus curiosidades más personales.

3. El concursante de ¡Salta! que renunció a 50.000 euros aún sabiendo la respuesta correcta

Uno de los momentos más comentados de la semana llega desde ¡Salta!. Joja protagoniza un final lleno de tensión después de alcanzar la última fase del concurso. Aunque estaba convencido de cuál era la respuesta correcta que le permitía optar al premio máximo de 50.000 euros, decidió no arriesgar.

Las dudas aparecieron en el último instante y el concursante optó por plantarse con 20.000 euros, pensando especialmente en su madre y su hermana.Tras finalizar el programa comprobó que su intuición era correcta y que, de haber dado el salto definitivo, habría conseguido el premio máximo.

4. No se lo digas a nadie: el true crime que reconstruye el crimen de Pioz

Entre los estrenos más destacados de la semana sobresale No se lo digas a nadie, la serie documental original de Atresmedia que analiza uno de los casos criminales más impactantes de la historia reciente de España se emitía el pasado miércoles en laSexta.

La producción reconstruye el crimen de Pioz, ocurrido en 2016, cuando una familia brasileña fue asesinada en la localidad de Guadalajara. Gracias a testimonios inéditos, conversaciones reales de WhatsApp y documentos exclusivos, el documental ofrece una nueva perspectiva sobre una investigación que conmocionó al país. Aunque puedes seguir la serie a través de su emisión en televisión ya puedes ver la serie al completo en atresplayer además los dos primeros capítulos ya pueden verse de forma gratuita y en abierto.

5. 33 días entra en su recta final con un episodio decisivo

La ficción 33 días afronta uno de sus capítulos más intensos. En el episodio cinco, Prieto rompe definitivamente todos los límites mientras su alianza con Calatrava comienza a desmoronarse. Un asesinato, una revelación inesperada y el avance de la investigación policial cambian por completo el rumbo de la historia y estrechan el cerco sobre los dos presos fugados.

La serie encara así su desenlace con un capítulo que promete marcar un antes y un después. El próximo episodio llegará el domingo 5 de julio.

Si todavía no has visto alguno de estos contenidos, esta semana es la ocasión perfecta para descubrir algunos de los programas, documentales y series más destacados que ofrece atresplayer.