Este domingo llegamos al final de 33 días en atresplayer. Repasamos los hechos más importantes de la historia antes de poder ver el último capítulo de la historia de Prieto y Calatrava

Una fuga imposible, una amistad marcada por la dependencia y una persecución que puso a prueba a los Mossos d'Esquadra. 33 días, la serie creada por Carles Porta para atresplayer, reconstruye uno de los casos criminales más impactantes de principios de los años 2000.

Basada en hechos reales, la ficción sigue la huida de Juan José Prieto, conocido como El Cuervo, y Mateo Calatrava, El Duende, dos presos que consiguieron escapar de la cárcel de Lleida y permanecieron fugitivos durante 33 días, convirtiéndose en los hombres más buscados de Cataluña. Tras cinco intensos capítulos nos acercamos al desenlace y para ello repasamos los hitos más importantes de esta historia.

Una fuga que puso en jaque a los Mossos d'Esquadra

Todo comienza cuando Prieto finge una lesión para ser trasladado al Hospital Arnau de Vilanova. A la salida le espera Calatrava, que dispara contra los agentes que lo custodian para facilitar la fuga.

Lo que parecía un plan improvisado pronto revela una cuidadosa preparación. En la celda de Prieto aparece una lista de provisiones y la investigación confirma que ambos llevaban tiempo organizando la huida.

Para los Mossos d'Esquadra, todavía un cuerpo policial joven, el caso se convierte en su primer gran desafío. El fracaso supondría un duro golpe para su prestigio ante toda España.

La verdadera historia de una amistad tan intensa como peligrosa

Más allá de la persecución policial, 33 días centra buena parte de su relato en la compleja relación entre los dos protagonistas.

Prieto y Calatrava son completamente opuestos. Mientras Prieto es un delincuente violento y con gran capacidad de liderazgo, Calatrava es un hombre vulnerable, marcado por la soledad, la drogadicción y una fuerte dependencia emocional, aunque es un hombre inteligente.

Todo cambia cuando Prieto evita que Calatrava se suicide en prisión. Desde ese momento nace un vínculo basado en la protección, el agradecimiento y una lealtad que llega a rozar la obsesión.

Según explicó Carles Porta, la serie busca precisamente profundizar en ese aspecto emocional para entender por qué Calatrava renunció incluso a recuperar su libertad por seguir al lado de Prieto.

Una huida cada vez más violenta

A medida que avanzan los capítulos, la fuga se convierte en una carrera desesperada por sobrevivir.

Los dos fugitivos atraviesan montañas, cambian continuamente de escondite y reciben ayuda de antiguos conocidos de Prieto mientras la policía estrecha el cerco.

Sin embargo, la tensión entre ambos empieza a crecer. Calatrava descubre que Prieto le ha ocultado parte de su pasado criminal y comienza a comprender que el hombre al que admiraba es mucho más violento de lo que imaginaba.

La situación alcanza un punto de no retorno cuando Prieto asesina a un joven al tratar de robar un vehículo y la investigación revela además que también violó a la joven que encontraron en el coche tras asesinar al chico.

Los secretos que cambian la historia

Durante la huida también salen a la luz algunos de los momentos más humanos de la serie.

Calatrava confiesa a Prieto que padece sida, una revelación que fortalece temporalmente la relación entre ambos y demuestra que, pese a las circunstancias extremas, siguen dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

Mientras tanto, la policía descubre documentos que prueban que los fugitivos planeaban cometer un secuestro para financiar su huida y logra identificar a varios colaboradores, entre ellos Olmedo, un viejo amigo de Prieto que desempeña un papel clave durante la fuga.

El principio del fin

Con cada nuevo error, los Mossos consiguen acercarse un poco más.

Las escuchas telefónicas, los testimonios de familiares, los rastros dejados durante la huida y las decisiones impulsivas de Prieto reducen progresivamente las opciones de escapar.

Pero el mayor cambio se produce dentro del propio grupo. La confianza entre Prieto y Calatrava se rompe definitivamente cuando este descubre toda la verdad sobre los crímenes de su compañero y su violenta alma.

Nos acercamos al emocionante desenlace ¡No te pierdas el capítulo 6 este domingo!