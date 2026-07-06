La fuga de Prieto y Calatrava llega a su fin tras 33 días. El episodio reconstruye el gran operativo policial que se organizó para detenerlos, como vivieron las últimas horas los dos fugitivos y las reflexiones finales sobre una historia marcada por los errores del sistema, la violencia y las segundas oportunidades. Ya tienes disponible la serie al completo en atresplayer.

El sexto capítulo de 33 días que ya puedes ver en atresplayer, culmina la historia de los dos presos fugados con un desenlace marcado por una inesperada traición, un gran operativo policial y una profunda reflexión sobre los errores que hicieron posible toda la historia.

El episodio arranca con una contundente reflexión de Moyano sobre todo lo que salió mal en esta historia. En su opinión, fracasó la sociedad por no ofrecer una segunda oportunidad a dos jóvenes con un futuro distinto; también falló el sistema penitenciario, al permitir que un delincuente común acabara convertido en un hombre armado, y, finalmente, falló la actuación policial durante la fuga.

El mensaje de Calatrava cambia el rumbo de la investigación

Las nuevas noticias sobre los episodios de violencia protagonizados por los fugitivos reavivan el miedo de la familia de Prieto. Su expareja, preocupada por la posibilidad de que vuelva a aparecer en sus vidas, pide ayuda a Olmedo para colaborar con las autoridades y acelerar su captura.

En plena incertidumbre, Olmedo recibe un mensaje de voz de Calatrava en el que le cita en un lugar y una hora concretos para recogerles. Cuando Prieto descubre que su compañero ha contactado con Olmedo sin consultárselo, la confianza entre ambos comienza a romperse definitivamente.

La Operación Jaula se pone en marcha

El mensaje de Calatrava activa el dispositivo definitivo para localizar a los fugitivos. Las fuerzas de seguridad organizan lo que llaman Operación Jaula para blindar todas las posibles rutas por las que los fugados pueden escapar. Mientras, Olmedo intenta protegerse colaborando finalmente con la policía, aunque acaba siendo detenido.

El capítulo también muestra la compleja coordinación entre los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil para culminar el dispositivo. Paralelamente, la Policía Nacional estudia intervenir para participar en la detención, aunque finalmente decide no interferir y permite que el operativo siga su curso.

La traición de Calatrava acaba con la fuga

A la hora prevista, los dos presos llegan al aparcamiento donde debía recogerlos Olmedo, pero en su lugar les espera un amplio despliegue policial.

Prieto todavía porta su arma, aunque Calatrava le revela que está descargada. En ese instante comprende que ha sido su propio compañero quien ha facilitado la operación.

Confundido, Prieto solo alcanza a preguntar: "¿Por qué, Duende?". La respuesta de Calatrava resume el desenlace de la historia: "Alguien tenía que pararlo".

Tras 33 días de fuga, ambos son finalmente detenidos.

Detención de Prieto y Calatrava en 33 días | Atresmedia

El NO arrepentimiento de Prieto y la despedida de Calatrava

Durante los interrogatorios, Prieto asegura no arrepentirse de sus actos. Afirma que lo único que realmente le duele es la traición de la persona a la que más quería.

Calatrava, por su parte, decide cumplir íntegramente su condena y pide un cuaderno para dejar por escrito todo lo vivido durante aquellos 33 días de huida.

El documental y la reflexión final de los protagonistas

En el tramo final, el periodista Carles Porta reúne los testimonios de Moyano, Prieto y Calatrava para reflexionar sobre todo lo ocurrido a través de un documental.

Moyano sostiene que Calatrava nunca fue una mala persona y reconoce que sigue sin entender cómo llegó a disparar contra los Mossos d'Esquadra. Calatrava, en cambio, rechaza que Prieto sea un monstruo, aunque él mismo se vea así y lo define como alguien que nunca encontró el cariño ni las oportunidades necesarias para cambiar su vida.

Finalmente la serie concluye con el regreso de Prieto a prisión, mientras el delicado estado de salud de Calatrava deja entrever el desenlace definitivo de su historia.

Así finaliza esta historia basada en hechos reales creada por Carles Porta que ya tienes disponible al completo en atresplayer.