En el capítulo 5 de 33 días, un asesinato, una brutal revelación y un movimiento inesperado estrechan el cerco policial y cambian para siempre la relación entre los dos presos fugados.

El capítulo 5 de 33 días, titulado Alma negra, marca un punto de inflexión en la fuga de Prieto y Calatrava. Lo que comenzó como una huida desesperada se transforma en una espiral de violencia que rompe definitivamente la confianza entre ambos fugitivos y estrecha el cerco policial.

El episodio arranca con una reflexión del jefe de la investigación, Pau García, que resume el drama de la persecución y las consecuencias que se viven en este capítulo: "No hay cosa peor para un policía que se te escape un asesino y luego te enteres de que ha vuelto a matar. Eso te persigue para toda la vida".

Prieto mata a un joven durante el robo de un coche

Con la necesidad de seguir huyendo para llegar a Francia, deciden ir en busca de un vehículo, Prieto y Calatrava localizan un coche ocupado por una pareja de jóvenes. Aunque Calatrava intenta evitar un desenlace violento, Prieto pierde la paciencia y dispara mortalmente al conductor cuando la pareja intenta huir.

La situación empeora apenas unos metros después. El disparo ha alcanzado el radiador y el coche queda inutilizado. Mientras la joven sobrevive al ataque, Calatrava comienza a cuestionar seriamente la frialdad y la violencia de su compañero.

La ruptura entre Prieto y Calatrava es cada vez mayor

Prieto propone abandonar a la joven atada a un árbol en el bosque para continuar la fuga. Mientras Calatrava intenta encontrar otro vehículo sin éxito. Al amanecer, ambos regresan a su escondite para esperar la noche.

Las diferencias entre los dos fugitivos ya son irreconciliables. Calatrava recrimina a Prieto haber asesinado a un joven de apenas 23 años sin mostrar el menor remordimiento. Prieto intenta justificarse asegurando que creyó que el conductor iba a atropellarlo, pero su explicación no convence a su compañero.

Por primera vez, Calatrava empieza a sospechar que tampoco dijo toda la verdad sobre el asesinato del joyero y comprende que, pese a todo lo vivido juntos, realmente nunca ha conocido al verdadero Prieto.

Calatrava mirando a Prieto, capítulo 5 de 33 días | Atresmedia

La Policía encuentra nuevas pruebas y estrecha el cerco

La investigación da un paso decisivo cuando la Policía Nacional localiza a la joven abandonada por los fugitivos y confirma el asesinato de su novio.

Tras conocerse los hechos, el inspector jefe de los Mossos d'Esquadra Pau García, señala ante la Policía Nacional que los principales sospechosos del asesinato y la agresión son los presos fugados Prieto y Calatrava, ocultos en la sierra de Collserola.

Mientras tanto, la inspectora Moyano, suspendida tras enfrentarse a las órdenes de su superior, decide dejar a un lado las diferencias para colaborar nuevamente con García en la búsqueda de los dos fugitivos.

Calatrava descubre la verdad y estalla contra Prieto

La tensión alcanza su punto máximo cuando Calatrava escucha por la radio que la joven abandonada también fue víctima de una violación. La noticia destruye cualquier vínculo que aún mantenía con Prieto.

Furioso, Calatrava lo golpea y llega incluso a encañonarlo con un arma. Sin embargo, es incapaz de disparar. A pesar de la profunda ruptura, ambos continúan juntos porque Calatrava considera que separados tendrían muchas menos posibilidades de sobrevivir.

Un movimiento que puede cambiarlo todo

Con los Mossos d'Esquadra sometidos a una enorme presión mediática y jugándose el prestigio del cuerpo, la investigación entra en una fase decisiva.

El capítulo concluye con un movimiento inesperado de Calatrava: decide intentar contactar con Olmedo para pedir ayuda. Esa llamada puede convertirse en el error que permita a la Policía localizar por fin a los dos presos fugados.